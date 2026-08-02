Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θεωρούνται οι δύο μήνες κατά τους οποίους το καλοκαίρι και οι ζεστές θερμοκρασίες φτάνουν στο απόγειό τους, ωστόσο δεν είναι λίγοι όσοι παραμένουν στην Αττική περιμένοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αν και εσείς ανήκετε σε αυτή την ομάδα ανθρώπων, τότε θα πρέπει να ανακαλύψετε μία παραλία κοντά στην Αθήνα που μπορεί να φιλοξενήσει τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις.

Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που οι περισσότεροι δρόμοι τις Αθήνας αδειάζουν, καθώς ο πολύς κόσμος ταξιδεύει απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές διακοπές, ωστόσο δεν είναι λίγοι όσοι παραμένουν στην Αττική λόγω υποχρεώσεων αναζητώντας όμορφες παραλίες που μπορούν να φιλοξενήσουν τις βουτιές τους.

Η Αττική, αν και είναι ιδιαίτερα πολυπληθής κρύβει όμορφες πλευρές, εντυπωσιακές παραλίες και ιδανικούς προορισμούς που προσφέρουν μία ανάσα δροσιάς μέσα στη ζέστη και είναι κατάλληλοι για σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα.

Η μεγάλη ακτογραμμή της φιλοξενεί παραλίες, ακτές, κόλπους και όμορφους παραθαλάσσιους οικισμούς που αξίζει να ανακαλύψετε ιδιαίτερα αν τον Αύγουστο βρίσκεστε στην Αθήνα.

Μία από αυτές τις παραλίες είναι και το Δασκαλειό της Κερατέας, ένας γραφικός παραθαλάσσιος οικισμός στη νοτιοανατολική Αττική, που αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν μία σύντομη απόδραση κοντά στην Αθήνα.

Δασκαλειό Κερατέας – Η όμορφη παραλία της Αττικής μία ανάσα μακριά από την Αθήνα

Το Δασκαλειό Κερατέας αποτελεί έναν από τους πιο γοητευτικούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Αττικής, ιδανικό για όσους αναζητούν μια σύντομη αλλά ουσιαστική απόδραση από την πόλη. Βρίσκεται στην Ανατολική Αττική, κοντά στην Κερατέα και το Λαύριο, και απέχει περίπου μία ώρα από το κέντρο της Αθήνας.

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Παρότι βρίσκεται τόσο κοντά στην πρωτεύουσα, η περιοχή καταφέρνει να δημιουργεί την αίσθηση ενός μικρού νησιού του Αιγαίου, χάρη στο ιδιαίτερο τοπίο και την ήρεμη ατμόσφαιρά της.

Η παραλία της Κερατέας, αποτελείται από τρεις διαφορετικούς κολπίσκους με αμμώδεις ακτές και πεντακάθαρα, καταγάλανα νερά. Το πρώτο λιμανάκι έχει διακριθεί και με Γαλάζια σημαία, ενώ οι υπόλοιποι κολπίσκοι είναι μερικώς οργανωμένοι προσφέροντας τα απαραίτητα στους λουόμενους.

Το χαρακτηριστικό που κάνει το Δασκαλειό να ξεχωρίζει είναι η ήρεμη ατμόσφαιρα που προσφέρει, καθώς, ακόμη και τον Αύγουστο, που ο κόσμος συγκεντρώνεται στις παραλίες, διαθέτει ήρεμες πλευρές μακριά από την πολυκοσμία.

Παράλληλα οι επισκέπτες, έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν το μπάνιο τους στη θάλασσα με το φαγητό πλάι στο κύμα σε ένα μέρος που διατηρεί την αυθεντική, παραδοσιακή πλευρά του. Ο οικισμός, που χτισμένος αμφιθεατρικά πάνω στους λόφους διαθέτει καταστήματα, ταβέρνες και μαγαζιά που λειτουργούν κατά τους θερινούς μήνες προσφέροντας φρέσκο φαγητό και «καταφύγιο» από τη ζέστη.

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Το Δασκαλειό Κερατέας, αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται να ταξιδέψει κανείς μακριά από την Αθήνα για να απολαύσει τα κρυστάλλινα νερά και στιγμές χαλάρωσης σε ένα τοπίο που θυμίζει νησί. Πρόκειται για έναν μικρό παραθαλάσσιο «οικισμό» που μπορεί να φιλοξενήσει τις καλοκαιρινές σας αναμνήσεις σας ιδιαίτερα κατά τον μήνα του Αυγούστου.