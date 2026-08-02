Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που άφησε πίσω της η φωτιά που ξέσπασε στο Ρέθυμνο.

Το Ρέθυμνο χτυπήθηκε σφοδρά από τη φωτιά που ξέσπασε τις προηγούμενες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή με τις φλόγες να καίνε ότι έβρισκαν μπροστά τους και να δημιουργούν καταστροφικές ζημιές τόσο σε σπίτια όσο και σε οχήματα.

Οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή είναι αποκαρδιωτικές με τους ανθρώπους να βλέπουν την περιουσία τους να καταστρέφεται από τη φωτιά και την επόμενη ημέρα να είναι πάρα πολύ δύσκολη.

Να θυμίσουμε, ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την περιοχή του Ασωμάτου και μέσα σε λίγες ώρες επεκτάθηκε προκαλώντας σοβαρές καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή του φοινικόδασους Πρέβελη, όπου κάηκαν εκτάσεις και βλάστηση.

Δείτε τις εικόνες (ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI)

Ρέθυμνο: Υψώθηκε η ελληνική σημαία στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο άτυχοι πυροσβέστες

Παράλληλα, η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο είχε ως αποτέλεσμα δυο συνάνθρωποι μας να χάσουν τη ζωή τους προσπαθώντας να βοηθήσουν να σβήσουν την φωτιά στην Κρύα Βρύση. Στο σημείο όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες τοποθετήθηκε μια ελληνική σημαία.

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Ρέθυμνο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ - Αρνήθηκε τις κατηγορίες

Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω, σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος, επιβάλλοντάς του τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Ανδρέας Αργυρόπουλος, έκανε λόγο για «μια πολύ δύσκολη διαδικασία», επισημαίνοντας ότι η πίεση που προκλήθηκε από τα γεγονότα, η καταστροφή και η απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών οδήγησαν, όπως υποστήριξε, σε βιαστικές διαδικαστικές ενέργειες κατά το στάδιο της προανάκρισης.

Ο κ. Αργυρόπουλος ανέφερε ακόμη ότι ο εντολέας του παρουσιάστηκε ως υπεύθυνος για τη συντήρηση του δικτύου «χωρίς να είναι», υποστηρίζοντας ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί αξιολογήθηκαν από τις δικαστικές αρχές.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο κατηγορούμενος συνεργάστηκε πλήρως με τον ανακριτή και την εισαγγελέα, δίνοντας, όπως είπε, αναλυτικές εξηγήσεις, ενώ χαρακτήρισε τον εντολέα του «έναν από τους πιο άξιους υπαλλήλους του δικτύου», ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε ενεργό συμμετοχή στην αποκατάσταση βλαβών και στην εύρυθμη λειτουργία του δικτύου.