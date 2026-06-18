Μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αποκάλυψε πόσο ευάλωτες είναι 220 μεγάλες πόλεις παγκοσμίως στις διαταραχές που προκαλεί το φαινόμενο Ελ Νίνιο.

Το νέο φαινόμενο Ελ Νίνιο είναι ήδη εδώ, με τους ειδικούς να προβλέπουν ότι το 2026 θα φτάσει σε ιστορικά επίπεδα. Καθώς αυτό το χαοτικό κλιματικό φαινόμενο διαμορφώνεται σε έναν όλο και πιο θερμό Ειρηνικό Ωκεανό, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι μεγάλες πόλεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ακραία ζέστη τους επόμενους μήνες.

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αποκάλυψε πόσο ευάλωτες είναι 220 μεγάλες πόλεις παγκοσμίως στις διαταραχές που προκαλεί το φαινόμενο Ελ Νίνιο. Από αυτές, το 95% βρίσκεται στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, καθώς και στην υποσαχάρια Αφρική.

«Δεν είναι μόνο η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες που καθορίζει τον κίνδυνο», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Νέθμι Τζαγιαράτνε Καριγιαβασάμ. «Η μελέτη μας υπογραμμίζει τη σημασία της πολύπλευρης αξιολόγησης του παγκόσμιου κινδύνου από την άνοδο της θερμοκρασίας».

«Σε πολλές μεγάλες πόλεις, ιδιαίτερα στην Ασία και την Αφρική, η ακραία ζέστη συμπίπτει με υψηλό ποσοστό ευπάθειας και περιορισμένη ικανότητα αντιμετώπισης των επιπτώσεών της», πρόσθεσε η ερευνήτρια. «Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο που συνδέεται με τη ζέστη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έχει απειλητικές για τη ζωή συνέπειες».

Η Βασόρα (Αλ Μπάσρα) στο Ιράκ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των πόλεων που είναι περισσότερο ευάλωτες στην ακραία ζέστη, ακολουθούμενη από το Αχμενταμπάντ στην Ινδία, το Μπαμακό στο Μάλι και το Ναγκπούρ στην Ινδία.

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Ως εξαιρετικά ευάλωτοι χαρακτηρίζονται επίσης δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, όπως η πόλη Χο Τσι Μιν στο Βιετνάμ, το Κάιρο στην Αίγυπτο και η Μπαρανκίγια στην Κολομβία.

Σύμφωνα με τη Mirror, από τις πόλεις που αναλύθηκαν, το Λονδίνο αναδείχθηκε ως η λιγότερο ευάλωτη στην ακραία ζέστη κατά τη διάρκεια του Ελ Νίνιο, καταλαμβάνοντας την 220ή και τελευταία θέση της κατάταξης. Στην 215η θέση βρέθηκε η Γλασκώβη, ενώ το Μπέρμιγχαμ κατέλαβε την 213η θέση.



Οι πόλεις που είναι πιο ευάλωτες στην ακραία ζέστη:

Βασόρα (Αλ Μπάσρα), Ιράκ

Αχμενταμπάντ, Ινδία

Μπαμακό, Μάλι

Ναγκπούρ, Ινδία

Κουεζόν, Φιλιππίνες

Βαγδάτη, Ιράκ

Μαντουράι, Ινδία

Φαϊσαλάμπαντ, Πακιστάν

Λάγκος, Νιγηρία

Χαϊντεραμπάντ, Πακιστάν

Μπαρανκίγια, Κολομβία

Μπαρανκίγια, Κολομβία Ιμπαντάν, Νιγηρία

Πορτ Χάρκορτ, Νιγηρία

Κονακρί, Γουινέα

Μποπάλ, Ινδία

Πόλη Χο Τσι Μιν, Βιετνάμ

Καντούνα, Νιγηρία

Μπαντούνγκ, Ινδονησία

Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή

Κανπούρ, Ινδία

Οι παραπάνω πόλεις θεωρούνται οι πλέον ευάλωτες στις επιπτώσεις της ακραίας ζέστης που συνδέεται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο, καθώς συνδυάζουν υψηλές θερμοκρασίες, πληθυσμιακή πυκνότητα, κοινωνική ευαλωτότητα και περιορισμένες υποδομές προσαρμογής.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται να είναι ισχυρό, καταστροφικό και δαπανηρό

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τη θερμοκρασία του πλανήτη που ήδη θερμαίνεται λόγω της ρύπανσης από ορυκτά καύσιμα και πιθανότατα θα ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα είναι αντίστοιχης έντασης ή και ισχυρότερο από το ιστορικό Ελ Νίνιο που ξεκίνησε το 1997 και συνέβαλε στην πρόκληση ζημιών δισεκατομμυρίων δολαρίων εξαιτίας καυσώνων, πλημμυρών, ξηρασιών, ανεμοστρόβιλων και δασικών πυρκαγιών.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) επιβεβαίωσε επίσημα την παρουσία του Ελ Νίνιο, στον Ειρηνικό Ωκεανό κοντά στον Ισημερινό, επηρεάζοντας τα καιρικά πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της NOAA, υπάρχει 63% πιθανότητα το Ελ Νίνιο να ενταθεί τόσο πολύ έως τα τέλη του φθινοπώρου και τις αρχές του χειμώνα, ώστε «να καταταγεί μεταξύ των ισχυρότερων επεισοδίων Ελ Νίνιο που έχουν καταγραφεί ιστορικά από το 1950 και μετά».

Το Ελ Νίνιο επηρεάζει τα καιρικά συστήματα, καθώς «μεταφέρει τεράστιες ποσότητες επιπλέον θερμότητας στην επιφάνεια, τροφοδοτώντας πολλά ακραία φαινόμενα σε πολλές περιοχές του κόσμου»,δήλωσε η κλιματολόγος του Πανεπιστημίου Κλαρκ, Άμπι Φρέιζερ.

Οι επιπτώσεις που συνδέονται με το Ελ Νίνιο διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή.

Το Ελ Νίνιο συχνά μειώνει, χωρίς όμως να εξαλείφει, τη δραστηριότητα της περιόδου των τυφώνων στον Ατλαντικό Ωκεανό, ενώ αντίθετα την ενισχύει στον Ειρηνικό. Έτσι, οι ανατολικές και νότιες ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, που βρέχονται από τον Κόλπο του Μεξικού, ενδέχεται να επωφεληθούν από μια σχετική ύφεση, ενώ η Χαβάη και άλλα νησιωτικά συμπλέγματα αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο, σύμφωνα με τη Φρέιζερ.

Οι κλιματολόγοι εκτιμούν ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία πλήττεται από παρατεταμένη ξηρασία, μπορεί να ωφεληθεί από το φαινόμενο. Άλλες περιοχές, ωστόσο, βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγαλύτερους κινδύνους.

Τμήματα της δυτικής Νότιας Αμερικής, όπου τα πρώτα επεισόδια Ελ Νίνιο παρατηρήθηκαν πριν από δεκαετίες, συχνά βιώνουν έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, παράλληλα με ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι.

Η Ινδία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο εντονότερων κυμάτων καύσωνα, ενώ η Αυστραλία απειλείται από ξηρασία, δασικές πυρκαγιές και ακραίες θερμοκρασίες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα επεισόδια Ελ Νίνιο μπορούν να προκαλέσουν ισχυρότερες καταιγίδες με μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης στις νότιες πολιτείες.