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Το παιδί επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο.

Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκε τραγωδία στο Κορωπί, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε έναν ανήλικο ποδηλάτη που κινούνταν αντίθετα σε δρόμο.

Όπως αποτυπώνεται στο σοκαριστικό βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, μια παρέα παιδιών κινούνταν ανέμελα με τα ποδήλατά τους, πηγαίνοντας ανάποδα σε μονόδρομο.

Φτάνοντας στη διασταύρωση με την οδό Γεώργα, επιχείρησαν να τη διασχίσουν κάθετα.

Εκείνη τη στιγμή περνούσε ένα αυτοκίνητο, η οδηγός του οποίου δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Το όχημα χτύπησε τη ρόδα του προπορευόμενου ποδηλάτου, ρίχνοντας το παιδί στο οδόστρωμα.

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