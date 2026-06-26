Ανάρτηση του Τραμπ μετά τις επιθέσεις του Ιράν σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν για «βλακώδη παραβίαση» της συμφωνίας για εκεχειρία, ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, αναφερόμενος στις επιθέσεις εναντίον πλοίων, στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτηση στο Truth Social ότι το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα drones εναντίον πλοίων που περνούσαν από τα Στενά του Ορμούζ.

Το ένα από τα drone έπληξε ένα φορτηγό πλοίο, προκαλώντας ζημιές, αλλά αυτό συνέχισε την πορεία του. Οι ΗΠΑ κατέρριψαν τα άλλα τρία drones, συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που στην ανάρτησή του δεν κάνει καμία αναφορά για το πώς μπορεί να απαντήσουν οι ΗΠΑ σε αυτή την επίθεση, που συνέβη την Πέμπτη.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εξαπέλυσε τουλάχιστον τέσσερα επιθετικά drones μονής κατεύθυνσης εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ.

Ένα από τα drones χτύπησε ισχυρά το πάνω κατάστρωμα ενός μεγάλου και πολύ ακριβού φορτηγού πλοίου. Προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του.

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Καταρρίψαμε άλλα τρία drones. Προφανώς, αυτή είναι μια βλακώδης παραβίαση της συμφωνίας για εκεχειρία».

Η πρώτη επίθεση μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Στην ανάρτηση ο Τραμπ δεν αναφέρει το όνομα του πλοίου που δέχθηκε την επίθεση, ούτε πότε έγινε αυτή. Την Πέμπτη έγινε γνωστό πως επλήγη πλοίο ανοιχτά του Ομάν.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση που έχει αναφερθεί μετά το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν οι ΗΠΑ και το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, αλλά αυτή συνέβη λίγες ώρες αφού οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τα πλοία να μην επιχειρήσουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την άδειά τους.

Σύμφωνα τη βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου, το πλοίο χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά, με συνέπεια να προκληθούν ζημιές στη γέφυρα. Δεν αναφέρθηκαν θύματα από την επίθεση, ούτε περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ο ΟΗΕ ανέστειλε το σχέδιο εκκένωσης μετά την ιρανική επίθεση

Εξαιτίας της επίθεσης, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) του ΟΗΕ ανέστειλε την προγραμματισμένη εκκένωση περισσότερων από 11.000 ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ.

Ο επικεφαλής του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκεζ, δήλωσε ότι αρκετά πλοία είχαν ήδη απομακρυνθεί, αλλά η υπηρεσία ήθελε να διασφαλίσει ότι θα συνεχίσουν να υφίστανται οι «απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας».

«Πάντα επαναλάμβανα ότι η ασφάλεια των ναυτικών παραμένει πρωταρχικής σημασίας», δήλωσε μετά την επίθεση ο επικεφαλής του IMO. «Ως εκ τούτου, για να διασφαλιστεί μια συντονισμένη προσέγγιση και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, το σχέδιο εκκένωσης θα ανασταλεί μέχρι να υπάρξει περαιτέρω σαφήνεια», συμπλήρωσε.