Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που ολοκλήρωσε την περιοδεία του στις χώρες του Κόλπου προειδοποίησε ότι αν το Ιράν απειλήσει ή μπλοκάρει πλοία στα Στενά, «θα έχουμε πρόβλημα».

Το Ιράν επανέλαβε ότι έχει δικαιώματα στον έλεγχο της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ και προειδοποίησε τις χώρες του Κόλπου να μην συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη χθεσινή επίθεση κατά πλοίου ανοικτά του Ομάν που έδειξε πόσο εύθραυστο είναι το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Η Τεχεράνη απάντησε με τον τρόπο αυτόν στο «επεμβατικό, ανεύθυνο και προκλητικό» κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από τις ΗΠΑ και έξι χώρες του Κόλπου, το οποίο απορρίπτει την εμμονή του Ιράν για την επιβολή τελών διοδίων στα πλοία που θα διασχίζουν το Ορμούζ.

«Η ασφαλής διέλευση των Στενών του Ορμούζ δεν μπορεί να διασφαλισθεί με βάση αμφίσημες ρυθμίσεις, παράλληλους διαύλους ή αποφάσεις που δεν λαμβάνουν υπ' όψιν τον ρόλο του Ιράν ως παράκτιας χώρας», δήλωσε με ανάρτησή του στο Χ ο υφυπουργός Εξωτερικών Κάζεμ Γαριμπαμπαντί.

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν περαιτέρω σήμερα, παρά τις αντιφατικές ερμηνείες του περιεχομένου της συμφωνίας της περασμένης εβδομάδας ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και την επιβράδυνση της κυκλοφορίας στο Ορμούζ.

Η Saudi Aramco επανέλαβε σήμερα την φόρτωση αργού στον τερματικό σταθμό του Ρας Τανούρα, τον μεγαλύτερο του κόσμου, στον Κόλπο έπειτα από διακοπή τεσσάρων μηνών, σύμφωνα με τα στοιχεία των ιστότοπων παρακολούθησης των ναυτιλιακής δραστηριότητας.

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Ρούμπιο: Αν το Ιράν απειλήσει ή μπλοκάρει πλοία στα Στενά, «θα έχουμε πρόβλημα»

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που ολοκλήρωσε την περιοδεία του στις χώρες του Κόλπου προειδοποίησε ότι αν το Ιράν απειλήσει ή μπλοκάρει πλοία στα Στενά, «θα έχουμε πρόβλημα».

Στο κοινό ανακοινωθέν, οι ΗΠΑ και οι χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας του Κόλπου αναφέρονται στην «ελεύθερη, άνευ όρων και περιορισμών ναυσιπλοΐα» στο Ορμούζ, χωρίς τέλη διοδίων ή «απόπειρες ανάληψης ελέγχου». Στο κείμενο αναφέρεται επίσης ότι μία βιώσιμη ειρήνη πρέπει να διαχειρισθεί το ζήτημα των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, τα drones και την υποστήριξη των περιφερειακών συμμάχων της Τεχεράνης.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε σήμερα δηλώνοντας ότι η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στον Κόλπο αποτελεί πηγή ανασφάλειας και διχόνοιας και επανέλαβε ότι το Ορμούζ θα διοικείται από κοινού από το Ιράν και τον Ομάν όπως προβλέπει το πρωτόκολλο συμφωνίας.

«Απευθύνουμε προειδοποίηση για τις εχθρικές και επεμβατικές πολιτικές στην περιοχή», πρόσθεσε.

Επιβραδύνθηκε η διέλευση

Εν τω μεταξύ, λιγότερα πλοία διέσχισαν σήμερα τα Στενά του Ορμούζ συγκριτικά με προηγούμενες μέρες, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) ανέστειλε προσωρινά την επιχείρηση για απομάκρυνση εκατοντάδων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών στον Κόλπο μετά τις ζημιές που υπέστη το πλοίο στην επίθεση στη θαλάσσια δίοδο ανοικτά του Ομάν.

Ωστόσο, τουλάχιστον τέσσερα τάνκερ, μεταξύ των οποίων τρία πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού, που μπορούν να μεταφέρουν το καθένα μέγιστη ποσότητα 2 εκατ. βαρελιών πετρελαίου, εισήλθαν στον Κόλπο για να παραλάβουν πετρέλαιο, σύμφωνα με σημερινά στοιχεία της LSEG και του MarineTraffic.

Δύο άλλα σούπερ τάνκερ εισήλθαν στα Στενά για να παραλάβουν ιρανικό πετρέλαιο, σύμφωνα με άλλα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, ενώ άλλο δεξαμενόπλοιο βγήκε από τα Στενά με 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ανοικτά του Ομάν, σύμφωνα με ανάλυση της Kpler.

Οι αγοραστές πετρελαίου ελπίζουν να εξασφαλίσουν αποθέματα ύστερα από μήνες προβλημάτων που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν μετά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός που συνήφθη μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης. Οι τιμές του αργού σημείωσαν πτώση άνω του 3% σήμερα και οδεύουν προς μεγάλες απώλειες σε εβδομαδιαία βάση.

Πριν το ξέσπασμα της σύγκρουσης, οι συνολικές διελεύσεις κατά μέσο την ημέρα ήταν 125 πλοία. Η ταϊβανέζικη Evergreen Marine δήλωσε σήμερα ότι το πλοίο που τελεί υπό τη διαχείρισή της χτυπήθηκε κοντά στο Ομάν από «άγνωστο βλήμα» μετά τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων στο Reuters χθες ότι το Ιράν έβαλε κατά του πλοίου.

«Η επίθεση είναι πισωγύρισμα στα σχέδια για τον απεγκλωβισμό πλοίων και την επανέναρξη της διαμετακόμισης μέσω του Στενού του Ορμούζ, αν και πάλι αναμένονται κάποιες μεταφορές», δήλωσε ο Γιάκομπο Λάρσεν, επικεφαλής ασφάλειας στη ναυτιλιακή ένωση BIMCO.

Η κίνηση των δεξαμενοπλοίων, που περιλαμβάνει πλοία μεταφοράς αργού, πετρελαϊκών και χημικών προϊόντων, έφθασε σήμερα τις 13 διελεύσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις, συγκριτικά με 24 χθες και 27 πλοία την Τετάρτη, ο μεγαλύτερος αριθμός από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανάλυση της Kpler.