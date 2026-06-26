Εκατοντάδες πλοία και χιλιάδες ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο από τον Φεβρουάριο λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) ανέστειλε την προγραμματισμένη εκκένωση περισσότερων από 11.000 ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ, μετά από επίθεση που δέχθηκε φορτηγό πλοίο που διερχόταν από το θαλάσσιο πέρασμα.

Ο επικεφαλής του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκεζ, δήλωσε ότι αρκετά σκάφη είχαν ήδη απομακρυνθεί, αλλά η υπηρεσία ήθελε να διασφαλίσει ότι θα συνεχίσουν να υφίστανται οι «απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας».

Υπενθυμίζεται πως η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO ανέφερε την Πέμπτη ότι ένα πλοίο επλήγη 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού Νταχίτ του Ομάν από «άγνωστο βλήμα».

Η επίθεση, που δεν είχε θύματα, σημειώθηκε αφότου το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) προειδοποίησε πως οι προσπάθειες διέλευσης των στενών μέσω μιας διαδρομής που έχει καθοριστεί από τον IMO θα ήταν «απαράδεκτες και εντελώς επικίνδυνες».

Η εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακού κινδύνου Vanguard ανακοίνωσε ότι το πλοίο - το «Ever Lovely» με σημαία Σιγκαπούρης - συνέχισε την πορεία του μέσω των στενών παρά την επίθεση.

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Το «Ever Lovely» ακολούθησε μια διαδρομή που είχε υποδειχθεί από τον IMO το πρωί της Πέμπτης, ενώ βρισκόταν επικεφαλής ενός κομβόι τεσσάρων άλλων πλοίων/

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση από το ιρανικό ναυτικό προς τα πλοία μέσω ασυρμάτου.

«Πάντα επαναλάμβανα ότι η ασφάλεια των ναυτικών παραμένει πρωταρχικής σημασίας», δήλωσε μετά την επίθεση ο επικεφαλής του IMO. «Ως εκ τούτου, για να διασφαλιστεί μια συντονισμένη προσέγγιση και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, το σχέδιο εκκένωσης θα ανασταλεί μέχρι να υπάρξει περαιτέρω σαφήνεια».

Υπενθυμίζεται πως η προσπάθεια εκκένωσης του ΟΗΕ ανακοινώθηκε την Τρίτη μετά την επαναλειτουργία των στενών, με τον Ντομίνγκεζ να δηλώνει ότι η «επιχείρηση μεγάλης κλίμακας» είχε σχεδιαστεί με συνεργασία του Ιράν, του Ομάν, των ΗΠΑ, άλλων παράκτιων κρατών της περιοχής και της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Η επίθεση σημειώθηκε αφού ο φορέας που συστάθηκε από το Ιράν για τη διαχείριση των στενών δήλωσε ότι δεν θα είναι εγγυημένη η ασφαλής διέλευση για τα πλοία που περνούν εκτός των καθορισμένων διαδρομών.

Σε ανάρτησή της στο X, η Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου (PGSA) ανέφερε συγκεκριμένα πως «Οποιεσδήποτε συνέπειες προκύψουν από τη χρήση μη εξουσιοδοτημένων διαδρομών θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη, τον διαχειριστή και τον πλοίαρχο του σκάφους».