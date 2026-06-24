Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 172 πλοία έχουν ταξιδέψει μέσω των Στενών του Ορμούζ που επαναλειτούργησαν -συμπεριλαμβανομένων 42 πλοίων μόνο το Σάββατο, σύμφωνα με νέα στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών πληροφοριών Kpler.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) του ΟΗΕ γνωστοποίησε πως πρόκειται να απομακρύνει περισσότερους από 11.000 ναυτικούς, οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο γενικός γραμματέας του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκεζ, δήλωσε ότι η «επιχείρηση μεγάλης κλίμακας» θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, τις ΗΠΑ, άλλα παράκτια κράτη της περιοχής και τον κόσμο της ναυτιλίας.

«Έχουμε εξασφαλίσει τις απαραίτερες εγγυήσεις ασφαλείας και έχουμε ελέγξει διεξοδικά τις συνθήκες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα, ώστε να υποστηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Διαφωνούν στις λεπτομέρειες

Σημειώνεται πως παρά την ενδιάμεση συμφωνία που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα για τον τερματισμό της σύγκρουσης, τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν συνεχίζουν να διαφωνούν σε λεπτομέρειες του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU).

Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι το Μνημόνιο περιλαμβάνει εγγυήσεις πως το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Ιράν θα τεθεί υπό την επιθεώρηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Είναι χαρακτηριστικό πως ο αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη πως «ρο Ιράν συμφώνησε πλήρως και ολοκληρωτικά στις υψηλότερου επιπέδου πυρηνικές επιθεωρήσεις για πολύ καιρό στο μέλλον (στο διηνεκές!!!)».

Λίγο πριν την ανάρτησή του, η Τεχεράνη είχε ξεκαθαρίσει πως η υπηρεσία του ΟΗΕ δεν θα είναι σε θέση να επιθεωρήσει πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ πέρυσι.

Οι Ιρανοί έχουν συμφωνήσει σε εντατικές επιθεωρήσεις του IAEA, αλλά θα πουν «ό,τι πρέπει να πουν για το εγχώριο ακρωατήριό τους», απάντησε αμερικανός αξιωματούχος.

Ο ίδιος ο πρόεδρος του Ιράν, πάντως, δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Πακιστάν την Τρίτη ότι το Ιράν «δεν θα διαπραγματευτεί ποτέ με κανέναν, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για τις αμυντικές μας ικανότητες».

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, επιβεβαίωσε σε συνέντευξη τύπου μαζί με τον Πεζεσκιάν ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι δεν συζητήθηκαν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και «δεν βρίσκονται καθόλου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Πρόσθεσε ότι δεν υπήρχε καμία αναφορά σε βαλλιστικούς πυραύλους στο Μνημόνιο και δήλωσε ότι ήθελε να ξεκαθαρίσει το ζήτημα «χωρίς καμία ασάφεια».

«Δεν επιτρέπεται σε καμία χώρα να εισπράττει διόδια ή τέλη σε μια διεθνή θαλάσσια οδό»

Ο Μάρκο Ρούμπιο ξεκίνησε την Τρίτη την περιοδεία του στον Κόλπο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), ενώ θα επισκεφθεί επίσης το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν - τα οποία φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις - για να συζητήσει τη συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ο υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε την Τρίτη ότι δεν επιτρέπεται σε καμία χώρα να επιβάλει διόδια στα Στενά του Ορμούζ, όπου το Ιράν πιέζει για να χρεώνει τα πλοία που διέρχονται.

«Πρόκειται για διεθνή θαλάσσια οδό. Δεν επιτρέπεται σε καμία χώρα να εισπράττει διόδια ή τέλη σε μια διεθνή θαλάσσια οδό. Αυτό ορίζει το υφιστάμενο διεθνές δίκαιο», δήλωσε κατά την άφιξή του στα ΗΑΕ.

«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πείσουμε κάποιον εδώ γύρω γι' αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι όλες οι χώρες της περιοχής θα συμφωνούσαν μαζί μας».

Μέσω δύο προσωρινών διαδρομών το σχέδιο απομάκρυνσης του ΙΜΟ

Ειδικοί προειδοποιούν πως η απομάκρυνση των εγκλωβισμένων ναυτικών εξαρτάται από το αν τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά.

Ο γενικός γραμματέας του IMO, Ντομίνγκεζ, δήλωσε ότι η συμφωνία αποτελεί «ένα αποφασιστικό βήμα προς την αποκατάσταση της ασφάλειας στη θάλασσα και τον τερματισμό των απαράδεκτων επιθέσεων εναντίον της πολιτικής ναυτιλίας». «Μετά από μήνες κακουχιών και ταλαιπωρίας για χιλιάδες αθώους ναυτικούς, καθώς και των αρνητικών επιπτώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο, χαιρετίζω με βαθιά ικανοποίηση την ειρηνευτική συμφωνία που συνήφθη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν», υποστήριξε σχετικά.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ως μέρος του σχεδίου απομάκρυνσης του IMO, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν δύο προσωρινές διαδρομές μέσω των στενών, με τα πλοία να προσεγγίζονται μεμονωμένα για περαιτέρω οδηγίες.

Ο IMO δήλωσε ότι θα εκδίδει καθημερινή αναφορά για τον αριθμό των πλοίων που εγκαταλείπουν την περιοχή με ασφάλεια.

Σημειώνεται πως ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από τις 18 Ιουνίου, την επόμενη ημέρα της υπογραφής της συμφωνίας, εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερος από τον μέσο όρο προ της σύγκρουσης, ο οποίος ήταν περίπου 138 διελεύσεις την ημέρα.

Στοιχεία εντοπισμού πλοίων που αναλύθηκαν από το BBC Verify δείχνουν ότι περισσότερα από 200 δεξαμενόπλοια περίμεναν την Τρίτη μέσα στα στενά.