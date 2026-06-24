Η ψηφοφορία σηματοδοτεί την πρώτη φορά που και τα δύο σώματα του Κογκρέσου εγκρίνουν ένα ταυτόχρονο ψήφισμα που δίνει την εντολή σε έναν πρόεδρο να τερματίσει κάποια στρατιωτική δράση.

Αν και ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικανούς, η Γερουσία ενέκρινε την Τρίτη ένα μέτρο που δίνει εντολή στον πρόεδρο Τραμπ να σταματήσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου πριν συνεχίσει τη στρατιωτική δράση.

Μια χούφτα Ρεπουμπλικανών συντάχθηκε με τους Δημοκρατικούς στην ψηφοφορία που έληξε με 50-48, ενώ το ίδιο μέτρο είχε ψηφιστεί κι από τη Βουλή των Αντιπροσώπων νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ψήφισαν μαζί με τους Δημοκρατικούς υπέρ του ψηφίσματος: ο Ραντ Πολ, η Λίζα Μαρκόφσκι, η Σούζαν Κόλινς και ο Μπιλ Κάσιντι, ενώ ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν ήταν το μόνο μέλος του κόμματός του που ψήφισε κατά.

Το ψήφισμα, ωστόσο, είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικό, καθώς ακόμη και μετά την έγκρισή του από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, δεν θα σταλεί στον Τραμπ προς εξέταση και δεν φέρει την δεσμευτική ισχύ ενός νόμου.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο εκφράζουν σκεπτικισμό σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο που συμφώνησε ο Τραμπ με το Ιράν, την ώρα που η αντιδημοφιλής σύγκρουση πλησιάζει στον πέμπτο μήνα της.

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Ο Τραμπ επέκρινε το ψήφισμα το βράδυ της Τρίτης, χαρακτηρίζοντάς το «άκαιρo» και «χωρίς νόημα».

«Έχω το Ιράν "στα σχοινιά", έτοιμο να πέσει νοκ-άουτ... και η Γερουσία των ΗΠΑ αποφασίζει να διεξάγει μια άκαιρη και χωρίς νόημα ψηφοφορία για την Πράξη Πολεμικών Εξουσιών», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του, Truth Social.

«Αυτοί οι Γερουσιαστές έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά εγώ θα τα καταφέρω, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, επειδή πάντα τα καταφέρνω!»

Η ψηφοφορία σηματοδοτεί την πρώτη φορά που και τα δύο σώματα του Κογκρέσου εγκρίνουν ένα ταυτόχρονο ψήφισμα που δίνει την εντολή σε έναν πρόεδρο να τερματίσει κάποια στρατιωτική δράση - από τότε που θεσπίστηκε το Ψήφισμα για τις Πολεμικές Εξουσίες του 1973.

Ένα ταυτόχρονο ψήφισμα εκφράζει το συναίσθημα ή τη βούληση του Κογκρέσου, σε αντίθεση με άλλες μορφές νομοθεσίας που πηγαίνουν στον πρόεδρο για να υπογραφούν και να γίνουν νόμος του κράτους. Το 2019 ο Τραμπ άσκησε βέτο σε ένα κοινό ψήφισμα που ζητούσε την απομάκρυνση των ένοπλων δυνάμεων από τις εχθροπραξίες στον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης.

Η αναλύτρια για τη Μέση Ανατολή, Λόρα Μπλούμενφελντ, το χαρακτήρισε «περισσότερο ένα "τράβηγμα του αυτιού" παρά "χειροπέδες", επειδή δεν έχει νομική ισχύ», ωστόσο, όπως δήλωσε στο BBC, πιστεύει πως είναι «αυτό που αντανακλά τα συναισθήματα του αμερικανικού λαού».

Μεγαλώνει το χάσμα εντός των Ρεπουμπλικανών

Αυτό ήταν το τελευταίο σημάδι διχασμού στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, οι οποίες θα καθορίσουν εάν το κόμμα μπορεί να διατηρήσει τις οριακές πλειοψηφίες του και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν εξάλλου προβάλλει αντιστάσεις το τελευταίο διάστημα στον πρόεδρο, μεταξύ άλλων απορρίπτοντας τα σχέδιά του για τη δημιουργία ενός ταμείου «κατά της εργαλειοποίησης» ύψους 1,8 δισ. δολαρίων, αλλά και εγκρίνοντας τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Η ψηφοφορία της Τρίτης ήταν η 10η φορά που οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας επέβαλαν ψηφοφορία για τις πολεμικές εξουσίες από την έναρξη του πολέμου.

Έγινε την ίδια ημέρα που το Πεντάγωνο ζήτησε από το Κογκρέσο περίπου 80 δισ. δολάρια, τα περισσότερα από τα οποία προορίζονται για την κάλυψη των δαπανών του πολέμου με το Ιράν.

Ο ομοσπονδιακός νόμος απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχιση των στρατιωτικών ενεργειών για περισσότερες από 60 ημέρες. Τα πλήγματα ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου, αν και η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι η εκεχειρία του Απριλίου μηδένισε τον χρόνο.

Ο Λευκός Οίκος μπορεί επίσης να παρατείνει την προθεσμία για άλλες 30 ημέρες, επικαλούμενος την εθνική ασφάλεια.

Επί του παρόντος, οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει να συνεχίσουν την εκεχειρία και εργάζονται για τον τερματισμό των εχθροπραξιών βάσει ενός μνημονίου συναντίληψης που υπεγράφη από τους προέδρους και των δύο χωρών την περασμένη εβδομάδα.

Βάσει αυτού του μνημονίου, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη έχουν 60 ημέρες για να διαπραγματευτούν μια ευρύτερη συμφωνία για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.