Οποιοδήποτε αίτημα για πολεμικές δαπάνες φτάσει στο Καπιτώλιο είναι πιθανό να πυροδοτήσει συζητήσεις μεταξύ των νομοθετών σχετικά με την απόφαση του Τραμπ να ξεκινήσει τον πόλεμο.

Το Πεντάγωνο χρειάζεται 80 δισεκατομμύρια δολάρια για να καλύψει το κόστος του πολέμου με το Ιράν, καθώς και άλλες δαπάνες που δεν σχετίζονται με τον πόλεμο, σύμφωνα με όσα δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο υφυπουργός Άμυνας, Στίβεν Φάινμπεργκ, σε τηλεφωνικές συνομιλίες με νομοθέτες.

Οι νομοθέτες πιέζουν την κυβέρνηση Τραμπ να παρουσιάσει το συνολικό κόστος του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Μεταξύ των ανησυχιών τους είναι ότι ο στρατός έχει εξαντλήσει πολύτιμα πυρομαχικά που ενδέχεται να χρειαστούν για την αντιμετώπιση απειλών σε άλλα μέρη του κόσμου.

Η ηγεσία του Πενταγώνου έχει προειδοποιήσει ότι τα χρήματα για τις επιχειρήσεις ενδέχεται να αρχίσουν να εξαντλούνται αυτό το καλοκαίρι, εκτός εάν το Κογκρέσο εγκρίνει ένα νέο νομοσχέδιο για πολεμικές δαπάνες, τονίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα αναγκαστούν να περικόψουν εκπαιδευτικές ασκήσεις και άλλες προτεραιότητες λόγω του πολέμου στο Ιράν και των αναπτύξεων στρατευμάτων στα νότια σύνορα των ΗΠΑ.

Σημειώνεται πως οποιοδήποτε συμπληρωματικό αίτημα του Πενταγώνου θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (OMB) του Λευκού Οίκου πριν κατατεθεί στο Κογκρέσο, ενώ ο προϋπολογισμός του Πενταγώνου για το τρέχον οικονομικό έτος 2026 ανέρχεται σε περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Το Πεντάγωνο, ωστόσο, είναι αρκετά σίγουρο για το σχέδιο, με τον Φάινμπεργκ να ενημερώνει σχετικά τους νομοθέτες τις τελευταίες ημέρες. Μέρος αυτών των χρημάτων θα κατευθυνθεί σε ναυτικές επιχειρήσεις, μισθούς προσωπικού και πυρομαχικά. Ένα πλήρες συμπληρωματικό αίτημα των ΗΠΑ, το οποίο θα περιλαμβάνει κονδύλια για το Πεντάγωνο καθώς και για μη αμυντικές προτεραιότητες, όπως η αγροτική βοήθεια και η ανακούφιση από καταστροφές, ενδέχεται να σταλεί στους νομοθέτες τις επόμενες ημέρες.

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Σύμφωνα πάντα με την Wall Street Journal, τα τηλεφωνήματα του Φάινμπεργκ έγιναν την ίδια εβδομάδα που ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, συναντήθηκε με ανώτερους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές στο Καπιτώλιο, όπου έθεσε το ενδεχόμενο αιτημάτων αμυντικής χρηματοδότησης.

Ο στρατός βρίσκεται αντιμέτωπος με κατακόρυφη αύξηση του κόστους από διάφορες επιχειρήσεις φέτος, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στο Ιράν - με το Πεντάγωνο να εκτιμά το κόστος στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια στα μέσα Μαΐου, ποσό που πλέον είναι πιθανώς υψηλότερο - της επίθεσης στη Βενεζουέλα, καθώς και των επαναλαμβανόμενων πληγμάτων κατά υπόπτων σκαφών μεταφοράς ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό.

Οποιοδήποτε αίτημα για πολεμικές δαπάνες φτάσει στο Καπιτώλιο είναι πιθανό να πυροδοτήσει συζητήσεις μεταξύ των νομοθετών σχετικά με την απόφαση του Τραμπ να ξεκινήσει τον πόλεμο. Ορισμένοι βουλευτές έχουν προειδοποιήσει ότι δεν θα ψηφίσουν υπέρ της πρόσθετης χρηματοδότησης, εκτός εάν το Κογκρέσο ψηφίσει για την εξουσιοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπως έγινε στον πρώτο Πόλεμο του Κόλπου και στους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν ζήτησε ποτέ την έγκριση του Κογκρέσου για τον πόλεμο στο Ιράν, και οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι ως εκ τούτου είναι παράνομος.

Η πλειονότητα των νομοσχεδίων απαιτεί συνήθως 60 ψήφους για να προχωρήσει στη Γερουσία, πράγμα που σημαίνει ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα πρέπει να εξασφαλίσουν ψήφους από τουλάχιστον μερικούς Δημοκρατικούς.

Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας θα μπορούσαν να στραφούν σε μια ειδική διαδικασία που επιτρέπει στη Γερουσία να παρακάμψει τον κανόνα των 60 ψήφων και να περάσει τη νομοθεσία με απλή πλειοψηφία, μια προσέγγιση με την οποία ορισμένοι ανώτεροι Ρεπουμπλικανοί έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεσή τους. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων απαιτείται απλή πλειοψηφία, με τους Ρεπουμπλικανούς να διατηρούν οριακή πλειοψηφία και στα δύο σώματα.