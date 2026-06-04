Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, έκανε λόγο για «μια σημαντική διακομματική επίπληξη προς τον Ντόναλντ Τραμπ για έναν παράνομο και δαπανηρό πόλεμο».

Σε μια σπάνια επίδειξη διακομματικής συναίνεσης η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ, απαιτώντας την έγκριση του Κογκρέσου για οποιαδήποτε συνέχεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν.

Η ψηφοφορία (215-208), αν και έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα, πέρασε χάρη στη στήριξη τεσσάρων Ρεπουμπλικάνων βουλευτών που συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά τους για τον πόλεμο που ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο Λευκός Οίκος φρόντισε να υποβαθμίσει τη νομική ισχύ του ψηφίσματος, κάνοντας λόγο για «αντισυνταγματική απόπειρα περιορισμού της προεδρικής εξουσίας», ωστόσο η απόφαση αυτή ασκεί έντονη πολιτική πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ, την ώρα που η κοινή γνώμη αντιδρά και οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί.

Η ψηφοφορία με αποτέλεσμα 215-208, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική, στέφθηκε με επιτυχία αφού τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς σε μια δημόσια εκδήλωση αποδοκιμασίας του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο.

Σημειώνεται πως αυτή ήταν η τέταρτη προσπάθεια της Βουλής να χαλιναγωγήσει τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ.

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Εφόσον υπερψηφιστεί από την αμερικανική Γερουσία, η οποία ελέγχεται επίσης από τους Ρεπουμπλικάνους, δεν θα απαιτούσε την υπογραφή του προέδρου, αν και θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο νομικής προσφυγής.

Η ψηφοφορία της Τετάρτης αποκάλυψε το ρήγμα εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, λίγες μόλις ημέρες μετά από μια εξέγερση των συντηρητικών στο Κογκρέσο - που ανάγκασε την κυβέρνησή του να αποσύρει τα σχέδια για τη δημιουργία ειδικού ταμείου ύψους 1,8 δισ. δολαρίων για την αντιμετώπιση πολιτικά υποκινούμενων διώξεων.

Επιστρέφοντας στο χθεσινό ψήφισμα, οι Ρεπουμπλικάνοι Τόμας Μάσι, Μπράιαν Φιτζπάτρικ, Τομ Μπάρετ και Γουόρεν Ντέιβιντσον ενώθηκαν σε ένα κοινό μέτωπο με τους Δημοκρατικούς, ενώ ο Δημοκρατικός Τζάρεντ Γκόλντεν από το Μέιν, ο οποίος είχε ψηφίσει προηγουμένως κατά παρόμοιων μέτρων, έδωσε αυτή τη φορά τη στήριξή του.

«Το Κογκρέσο και μόνο κηρύσσει τον πόλεμο, αυτό είναι κάτι που σίγουρα πρέπει να προστατεύσουμε», δήλωσε ο Μπάρετ, Ρεπουμπλικάνος από το Μίσιγκαν. Ερωτηθείς αν ανησυχεί για τυχόν αντίποινα από τον Τραμπ για την ψήφο του, ο Μπάρετ είπε: «Ψηφίζω κατά συνείδηση για αυτό που θεωρώ σωστό και είμαι πρόθυμος να αποδεχτώ τις συνέπειες».

Ο Γκρέγκορι Μικς, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, έκανε λόγο για «μια σημαντική διακομματική επίπληξη προς τον Ντόναλντ Τραμπ για έναν παράνομο και δαπανηρό πόλεμο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αμερικανός πρόεδρος δεν πέτυχε τους διακηρυγμένους στόχους της στρατιωτικής εκστρατείας, ενώ συνέβαλε στην αύξηση των τιμών των καυσίμων και δυσχέρανε τις διπλωματικές προσπάθειες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Η ψήφιση αυτού του [μέτρου] σήμερα σηματοδοτεί ένα σημαντικό σημείο καμπής: όλο και περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι ακούν τους ψηφοφόρους τους που δεν θέλουν έναν ακόμη αδιέξοδο πόλεμο στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε ο Μικς.

Πηγή: BBC