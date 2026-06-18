Η τελετή υπογραφής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ακυρώνεται αλλά ξεκινούν στο Μπούργκενστοκ οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο.

Η προγραμματισμένη για την Παρασκευή τελετής υπογραφής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ακυρώνεται, καθώς το MoU έχει ήδη υπογραφεί εξ' αποστάσεων δήλωσε στο BBC ο Πακιστανός ΥΠΕΞ, Ισάκ Νταρ.

Ήδη το βράδυ της Τετάρτης, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ιρανός ομόλογός του Μασούντ Πεζεσκιάν και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ως βασικός διαμεσολαβητής, Σεχμπάζ Σαρίφ υπέγραψαν εξ' αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης.

Όπως είπε ο ΥΠΕΞ, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, πρόσωπο κλειδί στις διαπραγματεύσεις, ανέβαλε την επίσκεψή του στη Γενεύη λέγοντας πως «η επόμενη φάση θα προχωρήσει μέσω ξεχωριστών τεχνικών τμημάτων σε πολλά ζητήματα στο πλαίσιο αυτού του ολοκληρωμένου πλαισίου».

{https://x.com/WhiteHouse/status/2067393004239814711}

Αρχικά υπήρξαν ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της εκδήλωσης, όταν ο Πακιστανός πρωθυπουργός άλλαξε την ανάρτησή του το πρωί της Πέμπτης και αφαιρέθηκε το κομμάτι που ανέφερε πως η χώρα του μαζί με το Κατάρ θα φιλοξενήσει την επίσημη τελετή, «όπως έχει προγραμματιστεί, στις 19 Ιουνίου 2026 στην Ελβετία, για να τιμήσει αυτό το γεγονός- ορόσημο και να ξεκινήσει με τις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο».

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Μέσα στις επόμενες ώρες ωστόσο αναμένεται να φτάσουν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και Ιράν όπου θα ξεκινήσουν οι τεχνικές συνομιλίες. Ασαφές παραμένει η σύνθεση των αντιπροσωπειών, το χρονοδιάγραμμα για τη διάρκεια των συνομιλιών αλλά και το πότε ακριβώς την Παρασκευή θα αρχίσουν οι συνομιλίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελβετική κυβέρνησης, το πλάνο είναι στις συνομιλίες να συμμετέχουν εκτός από τις ΗΠΑ και το Ιράν, οι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ αλλά και «άλλες χώρες». Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχει καταφθάσει στο ελβετικό θέρετρο αντιπροσωπεία και από την Τουρκία.

Πεζεσκιάν: Το κείμενο αντανακλά τη φωνή ενός έθνους που δεν αντάλλαξε την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία του

Νωρίτερα ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν ανάρτησε στα περσικά το υπογεγραμμένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή του ο Ιρανός πρόεδρος, «αυτό το κείμενο αντανακλά τη φωνή ενός έθνους που δεν αντάλλαξε την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία του υπό απειλές και πιέσεις. Αυτό που καταγράφηκε σήμερα ήταν το αποτέλεσμα της εθνικής επιμονής, της πολιτικής ορθότητας και της υπεύθυνης διπλωματίας» ανέφερε ο Ιρανός πρόεδρος.

Στο έγγραφο που κοινοποίησε ο Πεζεσκιάν φαίνονται οι υπογραφές του Ντόναλντ Τραμπ και του Πακιστανού πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ, από τους βασικούς διαμεσολαβητές για την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

{https://x.com/drpezeshkian/status/2067577165604917494}

Το μνημόνιο κατανόησης είχε ήδη γνωστό από την Τετάρτη, όταν μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε ο Τραμπ, με τη λήξη της Συνόδου Κορυφής των G7 στο Εβιάν, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος διάβασε σε δημοσιογράφους τους 14 όρους της συμφωνίας- πλαίσιο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τους όρους για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τη χαλάρωση συγκεκριμένων οικονομικών περιορισμών για το Ιράν και διατυπώνει τις προσδοκίες για τις διαπραγματεύσεις επί του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, οι οποίες θα ακολουθήσουν.

«Μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», είναι ο τίτλος του εγγράφου, το περιεχόμενο του οποίου δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από επικρίσεις για το γεγονός ότι έως τώρα παρέμενε μυστικό. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή σε ελβετικό θέρετρο, που έχει μετατραπεί σε φρούριο.

Το MoU δίνει περιθώριο 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση των τελικών όρων μιας συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.