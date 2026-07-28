Στο ΠΑΣΟΚ προσχωρεί ο Μιχάλης Χουρδάκης, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες μέρες.
Ο ανεξάρτητος βουλευτής θα συναντηθεί στις 13:00 με τον Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στη Βουλή. Εκεί αναμένεται να επικυρωθεί και επισήμως η προσχώρησή του ανεξάρτητου βουλευτή, ο οποίος πριν έναν μήνα είχε αποχωρήσει από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.
Ο Μιχάλης Χουρδάκης είχε εκλεγεί βουλευτής το 2023 με την Πλεύση Ελευθερίας, ωστόσο λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, ανεξαρτητοποιήθηκε.