Η αποχώρησή του αποτελεί τη δεύτερη ηχηρή απώλεια για το κόμμα Κασσελάκη μετά την χθεσινή παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη.

Συνεχίζονται οι αναταράξεις στους Δημοκράτες καθώς μετά τη Θεοδώρα Τζάκρη, την αποχώρησή του από το κόμμα Κασσελάκη ανακοίνωσε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Χουρδάκης.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Χουρδάκης γνωστοποίησε ότι υπέβαλε την παραίτησή του, τονίζοντας πως η απόφαση ήταν αποτέλεσμα ώριμης σκέψης και πολιτικής αξιολόγησης, χωρίς να αφήσει αιχμές κατά της ηγεσίας ή των στελεχών του κόμματος. «Υπάρχουν στιγμές όπου η συνέπεια επιβάλλει να αναγνωρίζεις με καθαρότητα ότι ένας κύκλος ολοκληρώθηκε», αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του, προσθέτοντας πως η πολιτική συνέπεια δεν χρειάζεται προσωπικές αντιπαραθέσεις ή χαρακτηρισμούς.

Παράλληλα σημείωσε ότι «η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ούτε εύκολα ούτε βιαστικά. Προηγήθηκε μια μακρά περίοδος σκέψης, κατά την οποία αξιολόγησα με ειλικρίνεια την πολιτική μου διαδρομή, τις ευθύνες μου απέναντι στους πολίτες και τον τρόπο με τον οποίο πιστεύω ότι οφείλω να υπηρετώ τη δημόσια ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τα στελέχη, τα μέλη και όλους όσοι συμπορευτήκαμε αυτό το διάστημα, παρόλες τις κατά καιρούς διαφωνίες και αστοχίες. Οι κοινές προσπάθειες και οι ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύχθηκαν αποτελούν ένα ουσιαστικό κομμάτι της πολιτικής μου διαδρομής και τις αντιμετωπίζω με σεβασμό. Πιστεύω ότι στην πολιτική υπάρχουν στιγμές όπου η συνέπεια επιβάλλει να αναγνωρίζεις με καθαρότητα ότι ένας κύκλος ολοκληρώθηκε. Χωρίς προσωπικές αντιπαραθέσεις, χωρίς χαρακτηρισμούς και χωρίς την ανάγκη να ακυρώνεις ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύτηκες. Η πολιτική συνέπεια δεν χρειάζεται κατηγόριες για να είναι αληθινή. Η δική μου αντίληψη για την πολιτική ήταν και παραμένει σταθερή: με θεσμικότητα, σοβαρότητα, διάλογο και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία. Με αυτές τις αρχές συνεχίζω να υπηρετώ τον θεσμικό μου ρόλο ως Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ όλους εκείνους που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους, αποτελεί για μένα τη μεγαλύτερη ευθύνη και την πιο σταθερή πυξίδα της δημόσιας πορείας μου».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Χουρδάκης είχε εκλεγεί βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας στις εκλογές του Ιουνίου 2023, ανεξαρτητοποιήθηκε λίγους μήνες αργότερα και τον Ιανουάριο του 2025 εντάχθηκε στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, όπου ανέλαβε και καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου. Η αποχώρησή του, μόλις ένα 24ωρο μετά την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη, εντείνει το κλίμα εσωστρέφειας στους Δημοκράτες και δημιουργεί νέα ερωτήματα για τη συνοχή και την πορεία του κόμματος το επόμενο διάστημα.

Η ανάρτηση αποχώρησης του Μιχάλη Χουρδάκη

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