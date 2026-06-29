Είναι πιθανό η περίπτωσή της να λειτουργήσει επιταχυντικά γενικότερα για τις μεταγραφές που φαίνεται να έχει στα σκαριά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τους ανεξάρτητους βουλευτές, όπως είναι ο Ευάγγελος Αποστολάκης, αλλά και η Νίνα Κασιμάτη.

Η απόφαση της Θεοδώρας Τζάκρη να αποχωρήσει από τους Δημοκράτες, ανοίγει την πόρτα της επιστροφής της στο ΠΑΣΟΚ, πολύ περισσότερο όταν η ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας δέχεται από χθες τα αλλεπάλληλα πυρά του Άδωνι Γεωργιάδη.

Δεδομένου ότι ο τελευταίος αποτελεί κόκκινο πανί για το ΠΑΣΟΚ, είναι άλλωστε στα δικαστήρια με τον Νίκο Ανδρουλάκη, βοηθάει το κλίμα υπέρ της κυρίας Τζάκρη, ενισχύοντας τις συμπάθειες στο πρόσωπό της.

Αντιδράσεις για την επιστροφή δεν αναμένεται να υπάρξουν σε κεντρικό επίπεδο, ενδεχομένως να ακουστούν γκρίνιες από τη Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στην Πέλλα. Η αίσθηση, όμως, είναι πως η παρουσία της στο πράσινο ψηφοδέλτιο μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά στην εκλογή της έδρας στο νομό Πέλλας. Κατά πληροφορίες ο σκόπελος της διάταξης του καταστατικού για τις θητείες μπορεί να ξεπεραστεί με τη λογική πως η κυρία Τζάκρη είναι συνεργαζόμενη με το ΠΑΣΟΚ.

Κατά τα λοιπά, είναι πιθανό η περίπτωσή της να λειτουργήσει επιταχυντικά γενικότερα για τις μεταγραφές που φαίνεται να έχει στα σκαριά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τους ανεξάρτητους βουλευτές, όπως είναι ο Ευάγγελος Αποστολάκης αλλά και η Νίνα Κασιμάτη, η οποία είναι εδώ και καιρό ξένο σώμα στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν μετέχει καν στις διεργασίες του κόμματος. Ούτως ή άλλως, στην Χαριλάου Τρικούπη αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να δείξουν ότι το κόμμα ενισχύεται με προσθήκες προσώπων, προκειμένου να αντιστρέψουν την αίσθηση ότι υπάρχει κλίμα αποχωρήσεων από το ΠΑΣΟΚ προς την ΕΛΑΣ. Έως τώρα οι αποχωρήσεις είναι διαχειρίσιμες, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ακολουθήσουν και άλλα πρόσωπα το δρομολόγιο προς την Αμαλίας, όπως για παράδειγμα η πρώην βουλευτής Επικρατείας Ρόζα Βρεττού.

Οι εντάξεις στελεχών αυτό το διάστημα είναι αναγκαίες για το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να παραχθούν θετικές ειδήσεις, στον αντίποδα των δημοσκοπήσεων που έρχονται και οι οποίες αναμένεται να δείξουν πως ανοίγει και άλλο η ψαλίδα με την ΕΛΑΣ. Στο τελευταίο κύμα ερευνών πριν από τα μπάνια του λαού διαφαίνεται πως το κόμμα του κ. Τσίπρα εδραιώνεται για τα καλά στη δεύτερη θέση, την ίδια ώρα που για το ΠΑΣΟΚ ελλοχεύει ο κίνδυνος των μονοψήφιων ποσοστών. Για τη ψυχοσύνθεση του κόμματος αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, καθώς εκ των πραγμάτων οδηγεί σε αναπροσαρμογή των στόχων.

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Το έθεσε ήδη ο Χρήστος Κακλαμάνης λέγοντας (ΕΡΤ) πως ο στόχος της πρώτης θέσης έχει δυσκολέψει πολύ μετά τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Κακλαμάνης ουσιαστικά εξέφρασε δημόσια αυτό που λένε κατ 'ιδίαν πλέον αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία αναμένουν από τον κ. Ανδρουλάκη να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πάντως είναι από το Σάββατο στα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα τη Ρόδο, ενώ σήμερα επισκέπτεται την Κάσο και αύριο την Κάρπαθο. Έως τα μέσα Ιουλίου θα υπάρξουν και άλλες περιοδείες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ τόσο σε κάποιο δήμο της Αττικής όσο και στην περιφέρεια, με επόμενο σταθμό τον Βόλο.