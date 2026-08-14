«Λευκός καπνός» στη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Βάσκο τεχνικό.

Στον πάγκο του Ολυμπιακού θα βρίσκεται και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς η συνάντηση του 65χρονου προπονητή με τον Βαγγέλη Μαρινάκη ολοκληρώθηκε με θετική έκβαση.

Μετά την αναμονή των τελευταίων ωρών, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία, με τον έμπειρο τεχνικό να παραμένει στο τιμόνι των «ερυθρόλευκων».

Η παραμονή του Μεντιλίμπαρ άλλωστε συνδέεται και με το ισχύον συμβόλαιό του, το οποίο προβλέπει τη συνέχιση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό.

Ο Μεντιλίμπαρ ανέλαβε για πρώτη φορά την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού στις 11 Φεβρουαρίου 2024 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου.

Με τον Ισπανό στον πάγκο, οι Πειραιώτες κατέκτησαν το Conference League, γράφοντας ιστορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ πανηγύρισαν και το νταμπλ στην επετειακή σεζόν για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.

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Στο παλμαρέ του προστέθηκε επίσης το Super Cup, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική κυριαρχία του Ολυμπιακού εκείνη την περίοδο.

Οι αριθμοί του Μεντιλίμπαρ

Η μέχρι τώρα παρουσία του στον πάγκο του Ολυμπιακού αποτυπώνεται και στους αριθμούς.

Σε 122 αγώνες, ο Μεντιλίμπαρ έχει οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» σε 75 νίκες, ενώ έχει καταγράψει 27 ισοπαλίες και 20 ήττες. Η ομάδα του έχει σημειώσει συνολικά 217 γκολ, έχοντας δεχθεί 100.

Με την παραμονή του να θεωρείται πλέον δεδομένη, ο Ισπανός προπονητής συνεχίζει το έργο του στον Πειραιά, έχοντας μπροστά του μια ακόμη απαιτητική σεζόν και στόχο να διατηρήσει τον Ολυμπιακό σε πρωταγωνιστικό ρόλο σε Ελλάδα και Ευρώπη.