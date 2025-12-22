Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έως το 2027.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραμένει στο αγαπημένο του λιμάνι. Ο Ισπανός «στρατηγός» θα συνεχίσει την άκρως επιτυχημένη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και την επόμενη χρονιά, καθώς η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον 64χρονο Βάσκο τεχνικό.

Ο Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τους Πειραιώτες στις 11 Φεβρουαρίου 2024 και μαζί κατέκτησαν τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο, το Europa Conference League.

Ακολούθησε την επόμενη χρονιά η κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου, αλλά και η επιστροφή στο Champions League.

{https://x.com/olympiacosfc/status/2003075628807897288?s=20}