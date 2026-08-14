Η ανακοίνωση των διοργανωτών μετά την ακύρωση της προβολής για την ταινία «Αρκουδότρυπα».

Ανακοίνωση για την ακύρωση της προβολής της ταινίας «Αρκουδότρυπα» σε χωριό του δήμου Αιγιαλείας μετά από ομοφοβικές αντιδράσεις εξέδωσαν οι διοργανωτές.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η πολυαναμενόμενη προβολή της ταινίας «Αρκουδότρυπα», η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 16 Αυγούστου στον ορεινό οικισμό της Παρασκευής του Δήμου Αιγιαλείας, ακυρώνεται έπειτα από τις ακραίες ομοφοβικές αντιδράσεις μιας ισχνής μειοψηφίας.

»Θέλουμε, ωστόσο, να καταστήσουμε σαφές ότι οι αντιδράσεις αυτές σε καμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζουν συνολικά το χωριό και τους κατοίκους του, με τους οποίους διατηρούμε όλα τα τελευταία χρόνια άριστες σχέσεις και υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση».

Οι διοργανωτές ενημερώνουν ακόμα πως «θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να οριστεί νέα ημερομηνία σε άλλη τοποθεσία και η επιχειρούμενη φίμωση της έβδομης τέχνης να μην καταστεί εντέλει δυνατή».

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Η «Αρκουδότρυπα»

Η «Αρκουδότρυπα» είναι μία ελληνοβρετανική παραγωγή που αφηγείται την ιστορία της Αργυρούς και της Αννέτας, δύο κολλητών φίλων που ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας. «Μια κρυφή σπηλιά, μια τσουκνιδόπιτα, ένα καγκουρόπαρτο στο δάσος και μια απροσδόκητη προδοσία, αλλάζουν για πάντα τη σχέση τους» γράφει στη σύνοψη η ταινία σε σκηνοθεσία και σενάριο των Χρυσιάννα Παπαδάκ και Στέργιου Ντινόπουλου. Στην ταινία πρωταγωιστούν οι: Χαρά Κυριαζή, Πάμελα Οικονομάκη, Σώζος Χρήστου, Βάσω Γκουγκάρα, Λήδα Κατσανούλη.

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