Η ταινία «Heart of the Beast», που θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου, εξερευνά τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ ενός άνδρα και του καλύτερού του φίλου, που υποδέχεται ο Μπραντ Πιτ και ο Ούμπερ.

Μετά από ένα φρικτό αεροπορικό δυστύχημα, ο αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων Τζέιμς Μπέλμοντ και ο σκύλος του Όντιν, βρίσκονται εγκλωβισμένοι βαθιά στην άγρια ​​φύση της Αλάσκας. Αυτή είναι η ιστορία της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ και τον υπέροχο σκύλο - συμπρωταγωνιστή του, τον Ούμπερ.

Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός (παραγωγής για το 12 χρόνια Σκλάβος και Β' ανδρικού ρόλου για το Κάποτε στο Χόλιγουντ) μίλησε αποκλειστικά στο People για την ταινία «Heart of The Beast». Οι δυο τους θα δώσουν μία βάναυση μάχη για επιβίωση ενάντια στα στοιχεία της φύσης υπό τις οδηγίες του καταξιωμένου σκηνοθέτη Ντέιβιντ Άιερ.

Η ταινία «Heart of the Beast», που θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου, εξερευνά τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ ενός άνδρα και του καλύτερού του φίλου.

Στα παρασκήνια

Σε ένα βίντεο από τα παρασκήνια της ταινίας «Heart of the Beast» ο 62χρονος ηθοποιός αποκαλεί τον γερμανικό ποιμενικό «πρωταγωνιστή της ταινίας».

«Στην ιστορία μας, ο Τζέιμς και ο Όντιν βρίσκονται στην ενδοχώρα της Αλάσκας, που μετατρέπεται σε μια ιστορία επιβίωσης», εξηγεί ο Πιτ στο βίντεο έχοντας δίπλα του τον Ούμπερ. «Είναι πραγματικά όμορφο στην ταινία το πώς συνεργάζονται και εξαρτώνται ο ένας από τον άλλον», δήλωσε ο Μπραντ Πιτ και ενώ αστειευόμενος, λέει στον συμπρωταγωνιστή του κάποια στιγμή «Τι, τώρα ντρέπεσαι μπροστά στην κάμερα;».

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Χαϊδεύει τον Ούμπερ και εξηγεί στην κάμερα πως τα γυρίσματα άλλαζαν αν ο Ούμπερ ήθελε να πάει προς άλλη κατεύθυνση.

«Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ιστορίας. Αυτή η ιστορία ήταν μία εκπληκτικά ξεχωριστή εμπειρία» λέει ο Μπραντ Πιτ χαϊδεύοντας τον Ούμπερ με τον ο[ποίο φαίνεται πως έχουν εξαιρετική χημεία. «Είναι το αγόρι μου σε αυτά τα γυρίσματα» προσθέτει ο Μπραντ Πιτ.

Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στη Νέα Ζηλανδία ενώ στο καστ περιλαμβάνεται ο επίσης βραβευμένος με Όσκαρ, Τζ. Κ. Σίμονς (β΄ανδρικό ρόλο στην ταινία «Χωρίς Μέτρο») και την Άννα Λάμπε.

{https://www.youtube.com/watch?v=lTblRUCmL3A}

Δείτε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας

{https://www.youtube.com/watch?v=-ekKW15LzEA}





