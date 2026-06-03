Η Τζένιφερ Άνιστον και η Λίζα Κούντροου αποκάλυψαν και το πόσο αγχωμένοι ήταν όλοι οι σταρς που εμφανίστηκαν στη σειρά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Η Τζένιφερ Άνιστον - η τηλεοπτική Ρέιτσελ Γκριν από τα «Φιλαράκια» - συνάντησε την Λίζα Κούντροου (δηλαδή την Φοίβη Μπουφέ για το τηλεοπτικό κοινό), μετά από ενάμιση χρόνο και μίλησαν για όλα.

Οι δύο φίλες και πρωταγωνίστριες συναντήθηκαν για το Variety και η κουβέντα πήγε εύλογα και στον Μπραντ Πιτ και την γκεστ εμφάνισή του στη σειρά, την εποχή που ήταν παντρεμένος με την Άνιστον.

Ο 62χρονος Πιτ είχε κάνει γκεστ εμφάνιση στην τηλεοπτική κωμωδία στον Νοέμβριο του 2001, στην 8η σεζόν της σειράς. Με την Άνιστον χώρισαν τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2005.

Ο Πιτ εμφανίστηκε στο επεισόδιο με τίτλο «The One with the Rumor,» όπου ο Μπραντ Πιτ ως Γουίλ Κόλμπερτ ήταν ο ένας από τους δύο συνιδρυτές του «Μισώ την Ρέιτσελ» κλαμπ στο γυμνάσιο. Ο άλλος ήταν ο Ντέιβιντ Σουίμερ (ο τηλεοπτικός Ρος Γκέλερ), ο οποίος σεναριακά τότε περίμενε να γίνει μπαμπάς από το μωρό της Ρέιτσελ.

{https://www.youtube.com/watch?v=dUDi-F6eAvk}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε μια συνέντευξη για την εκπομπή Actors on Actors του Variety, η Κούντροου και η Άνιστον παραδέχτηκαν ότι τα επεισόδια της σειράς για την Ημέρα των Ευχαριστιών είχαν μια πληθώρα από διάσημους guest stars.

«Όταν ο Μπραντ ήταν στο πλατό, ήταν ξεκαρδιστικό», είπε η Κούντροου. «Ξέρω, ναι. Μα πόσο αστείο» πρόσθεσε η Άνιστον. «Οι σταρ που ήρθαν στα Φιλαράκια... Μπρους Γουίλις, Τζούλια Ρόμπερτς, Ιζαμπέλα Ροσελίνι. Είχαμε τόσους πολλούς - ο Σον Πεν» είπε η Άνιστον.

Όμως όπως είπαν, όσο μεγάλοι σταρ και αν ήταν, όλοι τους αισθανόταν πολύ άγχος στα γυρίσματα καθώς υπήρχε ζωντανό κοινό. «Όλοι τους ήταν πάντα νευρικοί. Θυμάσαι; Πάντα το έβρισκα συγκλονιστικό αυτό, το πόσο αγχωμένοι ήταν» είπε η Άνιστον.

«Ναι, αγχωμένοι. Ε, ναι αν σκεφτείς γιατί ποια είναι η φάση εδώ; Δεν είναι θέατρο, δεν είναι τηλεόραση, δεν είναι ταινία. Μα τι στο καλό είναι; Και αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Και θυμάμαι κάποιος με ρώτησε κάποια στιγμή. Δεν ήξερα πώς να το εξηγήσω και έτσι είπα: "Απλά μίλα πιο δυνατά"» συμπλήρωσε η Κούντροου.

«Απλά πιο δυνατά» επανέλαβε η Άνιστον.

Με πληροφορίες του Variety