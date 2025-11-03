Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις είναι ζευγάρι εδώ και κάποιους μήνες.

Πρώτη επίσημη εμφάνιση στο Instagram έκανε η Τζένιφερ Άνιστον με τον νέο σύντροφό της.

Η διάσημη ηθοποιός ανάρτησε μία φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο, Τζιμ Κέρτις στο Instagram για να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του την Κυριακή.

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και αρκετούς μήνες. Ο Κέρτις μάλιστα παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της τελευταίας σεζόν του «The Morning Show» τον Σεπτέμβριο.

«Χρόνια πολλά αγάπη μου» έγραψε η 56χρονη Άνιστον στη λεζάντα δίπλα σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του ζευγαριού αγκαλιά.

Ωστόσο, μέχρι την Κυριακή, ούτε η Άνιστον ούτε ο Κέρτις είχαν σχολιάσει δημόσια τη σχέση τους.

Ο Κέρτις είναι ένας γνωστός γκουρού ψυχικής υγείας που δημοσιεύει συχνά βίντεο στο Instagram ενθαρρύνοντας τους 677.000 followers του να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους. Σκοπός του σύμφωνα με το site του είναι «να αλλάξει την υγεία και την ευεξία του κόσμου».

Αυτή είναι η πρώτη δημόσια σχέση της Άνιστον από το 2018, όταν πήρε διαζύγιο από τον δεύτερο σύζυγό της Τζάστιν Θερού.

