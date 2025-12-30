Νέα προπληρωμένη κάρτα προσεχώς για όσους δικαιούνται ΤΕΒΑ. Μέχρι πρότινος οι δικαιούχοι λάμβαναν τρόφιμα με φυσικά διανομή. Πλέον, θα πιστώνονται χρήματα σε προπληρωμένη κάρτα.

Μεγάλη αλλαγή στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας ΤΕΒΑ προωθεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews καθώς η στήριξη των δικαιούχων θα γίνεται πλέον μέσω προπληρωμένης κάρτας και όχι με φυσική διανομή τροφίμων.

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία -συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας.

Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠI).

Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι επιλέγονται σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η υλοποίηση διανομών αγαθών από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του έτους 2023.

Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν κάθε μήνα ένα συγκεκριμένο ποσό σε προπληρωμένη κάρτα, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν σε καταστήματα τροφίμων για να αγοράζουν οι ίδιοι τα προϊόντα που έχουν πραγματικά ανάγκη. Έτσι, καταργούνται οι ουρές, οι αποθήκες και οι πολύπλοκες διαδικασίες διανομής πακέτων.

Η αλλαγή σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους, ώστε περισσότερα χρήματα να πηγαίνουν απευθείας στους δικαιούχους, αλλά και στην ενίσχυση της αξιοπρέπειας των ωφελούμενων, που θα ψωνίζουν όπως όλοι οι πολίτες.

Το νέο σύστημα θα είναι ενιαίο για όλη τη χώρα και θα υλοποιηθεί σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Στόχος είναι το ΤΕΒΑ να γίνει πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό και πιο δίκαιο για τα ευάλωτα νοικοκυριά.