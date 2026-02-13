Ακυρώνονται οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του Χρήστου Δάντη για σήμερα και αύριο.

Ένα ατύχημα του Χρήστου Δάντη τον οδήγησε σε χειρουργική επέμβαση, καθώς υπέστη σπάσιμο στο χέρι.

Η σύντροφος του τραγουδιστή, Ασημίνα Χατζηανδρέου, το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, προχώρησε σε μία ανακοίνωση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, όπου και ενημερώνει το κοινό αναφορικά με την αναβολή των εμφανίσεών του.

Παράλληλα, η Ασημίνα Χατζηανδρέου ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και ενημέρωσε σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Στην ανάρτησή της έγραψε για τον Χρήστο Δάντη:

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι λόγω ατυχήματος του Χρήστου Δάντη, ο οποίος υπέστη σπάσιμο στο χέρι, η προγραμματισμένη σημερινή συναυλία στον Σταυρό του Νότου ακυρώνεται, όπως και η αυριανή στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατόπιν ιατρικής σύστασης και επειδή πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση άμεσα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις δύο εμφανίσεις. Εκ μέρους του Χρήστου Δάντη ζητούμε συγγνώμη για την ακύρωση των δύο προσεχών εμφανίσεων και σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και τη στήριξή σας».