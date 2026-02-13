Τον αγώνα του κατά της παχυσαρκίας περιέγραψε ο ηθοποιός Κώστας Μακέδος τονίζοντας πως όλα στο σπίτι του λειτουργούν με τηλεκοντρόλ, καθώς πλέον δεν μπορεί να περπατήσει.

Στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» μίλησε ο ηθοποιός Κώστας Μακέδος ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα παχυσαρκίας. Αποσπάσματα της εκπομπής έπαιξαν στην Φαίη Σκορδά και στο «Buongiorno».

Ο ηθοποιός, που έχει καθηλωθεί σε καρέκλα, παραχώρησε συνέντευξη στους «Πρωταγωνιστές», με απόσπασμα να προβάλλεται την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στο «Buongiorno», μιλώντας για την καθημερινότητά του. Ο Κώστας Μακέδος, αγαπημένος ηθοποιός της δεκαετίας του 1980 αναφέρθηκε στο πώς άφησε το όνειρο της Ιατρικής και μπήκε στην υποκριτική, ενώ στάθηκε και στο bullying που δέχτηκε από παιδί.

«Όλα σήμερα στο σπίτι μου λειτουργούν με τηλεκοντρόλ. Και η σόμπα με τηλεκοντρόλ, τα φώτα με τηλεκοντρόλ, όλα, γιατί δεν μπορώ να κουνηθώ. Το όνειρο της ιατρικής το άφησα γιατί, σαν φοιτητής εδώ, λεφτά δεν υπήρχαν και έκανα δουλειές του ποδαριού για να μπορώ να πληρώνω το ενοίκιο και να ζω. Η υποκριτική προέκυψε όταν βρέθηκα σε κάποιο γύρισμα ως κομπάρσος» ανέφερε.

Μίλησε για το αρχικό του σχέδιο να ακολουθήσει την Ιατρική, αλλά και για το πώς η ζωή τον οδήγησε σε διαφορετική κατεύθυνση, αναφέρθηκε στις αλλαγές που βίωσε με το πέρασμα των χρόνων, από την παιδική ηλικία μέχρι σήμερα, καθώς και στις εμπειρίες bullying που κουβαλά από μικρός: «Ήθελα να γίνω γιατρός, αλλά η ζωή έχει εκπλήξεις και έγινε μια εκτροπή. Χειρουργός ήθελα να γίνω, μπορεί να κατέληγα και χειρουργός παχυσαρκίας. Από παιδί ήμουν παχύς αλλά στις ταινίες, ίσα ίσα, δυσκολεύονταν πάντα να με προλάβουν στο περπάτημα. Ήμουν πάντα ευκίνητος και αεικίνητος, τώρα κατέληξα ακίνητος. Σαν πιτσιρικάς έχω υποστεί πολύ bullying, πολύ. Απίστευτο. Κατεβαίναμε με τη μητέρα μου στην Καβάλα για ψώνια, γιατί από κει κατάγομαι, σταματούσαν γνωστοί και φίλοι και κάθε φορά η επωδός της συνάντησης ήταν η εξής. “Το παιδί είναι κρίμα να ‘ναι τόσο χοντρό, θα πεθάνει”. Αυτό άκουγα από τότε».

Ο Κώστας Μακέδος έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας παρόλο που είναι άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στη χρυσή δεκαετία του 1980. Η διαδρομή του στον χώρο ξεκίνησε το 1982, μέσα στη «χρυσή» περίοδο της βιντεοκασέτας, με συμμετοχές σε ταινίες όπως «Και ο πρώτος ματάκιας», «Κομάντος και μανούλια», «Σατανάδες στα σχολεία» και «Σιδηρά κυρία». Από τότε, με μια σειρά ρόλων, πλαισίωσε γνωστά ονόματα της εποχής και έμεινε στη μνήμη του κοινού ως ηθοποιός που πρόσφερε απλόχερα γέλιο.

Στη συνέχεια, εμφανίστηκε και στην τηλεόραση, παίρνοντας μέρος σε σειρές όπως το «Ντόλτσε βίτα» και το «Κάτι τρέχει με τους δίπλα». Για ένα σύντομο διάστημα βρέθηκε και στο πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», από όπου αποχώρησε χωρίς, όπως έχει πει, να γνωρίζει τον πραγματικό λόγο. «Έφυγα από την εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη χωρίς να το ξέρω. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι σταματάει η συνεργασία μας για λόγους οικονομικών περικοπών, αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος», είχε πει. Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση καταγράφηκε το 2006, στη σειρά «Οδός Παραδείσου 7».