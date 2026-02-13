Για προληπτικούς λόγους εξαιτίας της κατολίσθησης, τα δύο σπίτια στη Ζάκυνθο εκκενώθηκαν άμεσα.

Μία επικίνδυνη κατολίσθηση σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Ζάκυνθο, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε κατοίκους και αρχές.

Σύμφωνα με το Imerazante.gr, μεγάλος όγκος χωμάτων και βράχων αποκολλήθηκε από το βουνό και κατέληξε σε κατοικίες της περιοχής. Τα φερτά υλικά εισέβαλαν μέσα σε ένα σπίτι, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, ενώ επλήγη και δεύτερη κατοικία. Για προληπτικούς λόγους, οι ένοικοι των δύο σπιτιών εκκενώθηκαν άμεσα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένα σκυλάκι καταπλακώθηκε από τα χώματα. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στην περιοχή μετέβη κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από την Αθήνα. Οι διασώστες πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκλωβισμού ανθρώπου κάτω από τα φερτά υλικά.

