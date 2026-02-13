Οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.

Έκλεισε η παλαιά Εθνική Οδός στο Κατάφουρκο Αμφιλοχίας λόγω μεγάλης κατολίσθησης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί μέχρι τα σκαπτικά μηχανήματα να απομακρύνουν τις πέτρες και τα χώματα.

Μετά το κλείσιμο της Ιόνιας Οδού, τώρα και η Ήπειρος, με τη νέα κατολίσθηση, έχει ουσιαστικά αποκοπεί από την υπόλοιπη Ελλάδα, την ώρα που οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.

Οι οδηγοί που κινούνται στις συγκεκριμένες περιοχές καλό είναι, πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους, να επικοινωνούν με το 100 της Ελληνικής Αστυνομίας για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, ώστε να αποφύγουν ταλαιπωρία.

