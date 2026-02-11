Είχε γεννήσει πριν 15 ημέρες το δεύτερο παιδί της.

Τον ξαφνικό χαμό 35χρονης εκπαιδευτικού, η οποία έφυγε από απόφραξη εντέρου, θρηνεί η Άρτα.

Η άτυχη μητέρα άφησε πίσω της δύο παιδιά, εκ των οποίων το ένα νεογέννητο, ενώ η οικογένεια και η τοπική κοινωνία παραμένουν συγκλονισμένες από την τραγωδία.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της νεκροψίας–νεκροτομής, ο θάνατός της αποδίδεται σε εντερική απόφραξη, μια σοβαρή κατάσταση που μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία. Ωστόσο, αναμένονται ακόμη οι ιστοπαθολογικές εξετάσεις ώστε να εκδοθεί το τελικό ιατροδικαστικό πόρισμα.

Η γυναίκα εργαζόταν ως δασκάλα ειδικής αγωγής και είχε πρόσφατα διοριστεί σε μόνιμη θέση σε νηπιαγωγείο στη Ζάκυνθο. Στο παρελθόν είχε υπηρετήσει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Άρτα, ενώ άτομα από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας.

Τι είναι η εντερική απόφραξη

Αποφρακτικός ειλεός ονομάζεται η παρουσία κωλύματος μέσα στον αυλό του εντέρου που εμποδίζει τη διέλευση τροφής ή υγρών, και αποτελεί συνήθως επείγουσα κατάσταση. Η εντερική απόφραξη οδηγεί σε συσσώρευση υγρών και τροφής, η οποία με τη σειρά της προκαλεί μετεωρισμό (φούσκωμα της κοιλιάς), ναυτία και έμετο, νέκρωση (σε 2 στους 5 ασθενείς) ή/και διάτρηση του εντέρου – καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή.

Στις 4 από τις 5 περιπτώσεις εντερικής απόφραξης εμπλέκεται το λεπτό έντερο. Οι συνηθέστερες αιτίες αποφρακτικού ειλεού είναι η ύπαρξη ουλώδους ιστού (συμφύσεις) μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα μετά από προηγούμενο χειρουργείο στην κοιλιά, κήλες, εκκολπωματίτιδα, καρκίνος, νόσος του Crohn, συστροφή του εντέρου και σοβαρή δυσκοιλιότητα.

Τα συμπτώματα της εντερικής απόφραξης

Η εντερική απόφραξη συνήθως συνοδεύεται από έντονα συμπτώματα, όπως κοιλιακό πόνο, φούσκωμα και γαστρεντερικές διαταραχές. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν η 35χρονη είχε παρουσιάσει τέτοια προειδοποιητικά σημάδια ή σε ποιο βαθμό.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το πρωί του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου, η γυναίκα βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού της, θηλάζοντας το νεογέννητο παιδί της, όταν ένιωσε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία. Λίγο πριν καταρρεύσει, κατάφερε να τηλεφωνήσει στον σύζυγό της - πνευμονολόγο στο επάγγελμα - λέγοντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά.

Στις 9:20 το πρωί κατέρρευσε. Όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, δεν είχε πλέον σφυγμό. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό, Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της πόλης.

