Εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων του επιδόματος παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ του 2026.

Βεβαίωση εγγραφής ή φοίτησης για το τρέχον σχολικό έτος του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της οικείας σχολικής μονάδας απαιτείται από τον ΟΠΕΚΑ για να γίνει η αίτηση για το επίδομα παιδιού Α21 του 2026.

Τα ανήλικα τέκνα ηλικίας από 4 έως 16 ετών του αιτούντος Επίδομα παιδιού θα πρέπει:

α. να έχουν εγγραφεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2025-2026 και

β. να ολοκληρώσουν επαρκώς τη φοίτησή τους στις 30-6-2026 για το εν λόγω σχολικό έτος , δηλαδή να μην αναγκαστούν να επαναλάβουν την τάξη τους λόγω μεγάλου αριθμού αδικαιολόγητων απουσιών.

Για την έγκριση της αίτησης μέχρι 30-6-2026 θα πρέπει μεταξύ των άλλων να συντρέχει η προϋπόθεση (α) και από 1-7-2026 έως 31-12-2026 θα πρέπει να συντρέχουν και οι δυο παραπάνω προϋποθέσεις.

Προκειμένου να διασταυρωθεί ηλεκτρονικά η φοίτηση των ανήλικων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, θα πρέπει στην καρτέλα με τα προσωπικά στοιχεία του τέκνου και ειδικότερα στο πεδίο «Στοιχεία Φοίτησης Τέκνου», να καταχωρήσετε:

α. τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας, την Τάξη και τον Αριθμό Μητρώου του/της μαθητή/μαθήτριας, αν το τέκνο βρίσκεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

β. το έτος ολοκλήρωσης της φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυμνάσιο), αν το τέκνο έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/μαθήτριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση.

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής διασταύρωσης της φοίτησης του/της μαθητή/τριας για την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης απαιτείται η επισύναψη βεβαίωσης εγγραφής ή φοίτησης για το τρέχον σχολικό έτος του Δ/ντη ή του Προϊσταμένου της οικείας σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση που το ανήλικο τέκνο έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, απαιτείται η επισύναψη είτε του απολυτηρίου Γυμνασίου είτε σχετική βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα. Για ανήλικο τέκνο που έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και φοιτά στο λύκειο, μπορεί να επισυναφθεί είτε βεβαίωση φοίτησης στο Λύκειο είτε το Απολυτήριο Γυμνασίου.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ποσών

- Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 28.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι: 28.000€ / 2= 14.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 56€ επίδομα το μήνα.

- Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί, με ετήσιο εισόδημα 26.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 = 1,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι: 26.000€ / 1,75= 14.857€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 28€ επίδομα το μήνα.

- Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 18.800€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι: 18.800€ / 2= 9.400€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 84€ επίδομα το μήνα.

- Οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 13.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 +1/4 = 2,25. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι: 13.000€ / 2,25 = 5.777€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 280€ το μήνα.

- Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 12.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι: 12.000€ / 2= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 140€ το μήνα.

- Μονογονεικές οικογένειες με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 12.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι: 12.000€ / 2= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 280€ το μήνα.

- Μονογονεικές οικογένειες με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα 9.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 = 1,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι: 9.000€ / 1,5= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 70€ το μήνα.

- Μονογονεικές οικογένειες με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 10.500€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 + 1/4 = 1,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι: 10.500€ / 1,75= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 140€ το μήνα.