Τον κατηγορούν ότι έχει προσχωρήσει στο… αντι-Μητσοτακικό μέτωπο και ότι θέλει να τορπιλίσει την συναίνεση - Τι φοβάται ο πρωθυπουργός.

«Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έχει προσχωρήσει πλήρως στο αντι-Μητσοτακικό μέτωπο». Αυτή η φράση ακούγεται ολοένα και περισσότερο στα κυβερνητικά γραφεία βλέποντας τον κεντρώο πρώην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επιτίθεται με ορμή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με αποκορύφωμα το άρθρο του στην Καθημερινή με τίτλο: Η παγίδα του αναθεωρητικού λαϊκισμού».

Ο κ. Βενιζέλος κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εργαλοποιήσει την Αναθεώρηση του Συντάγματος, αφού προηγουμένως προσπάθησε να συγκαλύψει τις ευθύνες των υπουργών της στην τραγωδία των Τεμπών και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και φυσικά, σύμφωνα με το Μαξίμου, ο κ. Βενιζέλος πυρπολεί κάθε έννοια συναίνεσης, αφού με την βαρύτητα του Συνταγματολόγου λέει «όχι» σε μία λευκή επιταγή από την παρούσα βουλή.

Ο κίνδυνος των διαρροών στους κεντρογενείς

Η κυβέρνηση βλέπει με ανησυχία την εκλογική απήχηση που μπορεί να έχει στους κεντρογενείς ψηφοφόρους της Ν.Δ. μία απαξιωτική - προς την κυβέρνηση - στάση μιας προσωπικότητας της επιστημονικής και πολιτικής εμβέλειας του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Μπροστά στον κίνδυνο διαρροών - αυτή τη φορά από το κέντρο - η κυβέρνηση αποφάσισε να σηκώσει το γάντι…

Το beef Μαρινάκη - Βενιζέλου

Τη θεσμική αντεπίθεση στον Ευάγγελο Βενιζέλο ανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος αντέστρεψε την κατηγορία λέγοντας ότι ο σημερινός νόμος περί ευθύνης υπουργών έχει και τη «σφραγίδα» του, τουλάχιστον όσον αφορά την αποστολή των δικογραφιών που εμπεριέχουν όνομα υπουργού «αμελλητί» στη βουλή και για τις αποσβεστικές ημερομηνίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απάντηση ήρθε λίγες ώρες μετά από τον πληθωρικό Βενιζέλο και μάλιστα προτού ξεκινήσει η εκδήλωση του «Κύκλου Ιδεών» για το Σύνταγμα.

«Η κυβέρνηση μας είπε σήμερα ότι αφού συγκάλυψε τις ευθύνες των Υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, καταστρατηγώντας το άρθρο 86, τώρα είναι έτοιμη να διαμορφώσει μία τέλεια διάταξη του άρθρου 86, που δεν θα μπορεί να την παραβιάσει και να την καταστρατηγεί» είπε ο κ. Βενιζέλος.

Με σαφείς αιχμές ότι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών πρέπει να αλλάξει γιατί ο κόσμος αξιώνει η επόμενη βουλή να διερευνήσει ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης, ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι όλη η ευθύνη βαραίνει τη Ν.Δ η οποία το 2019 μπορούσε να διαμορφώσει όπως ήθελε το συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος.

«Είναι λοιπόν σα να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στο φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός και, αντί να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ».

Είχε προηγηθεί η επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη σε πιο δεξιό ύφος.

«Στέλνω μήνυμα στον φίλο μου τον Βαγγέλη Βενιζέλο: Πρόεδρέ μου σεβαστέ μην έχεις αγωνία, ο Μητσοτάκης δεν θα κάνει κυβέρνηση με Βελόπουλο ή Λατινοπούλου, πήγαινε στον φίλο σου τον Ανδρουλάκη και πες μας τι σκοπεύετε να κάνετε».

Τι επιδιώκει ο Ευάγγελος Βενιζέλος;

Στην κυβέρνηση προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τη συμπεριφορά του κυβερνητικού εταίρου της Ν.Δ. επί Αντώνη Σαμαρά για να δουν πως και αν μπορούν να τον αποδομήσουν.

Κοινή διαπίστωση στο Μαξίμου είναι ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος φέρει βαρέως την απόφαση του Κ. Μητσοτάκη να μη τον προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή άφηνε να παίζει το όνομα του για το ανώτατο Πολιτειακό αξίωμα.

«Δεν συγχωρεί τον Κ. Μητσοτάκη. Θεωρεί ότι έπαιξε μαζί του» λένε επιχειρώντας μία πρώτη προσέγγιση. Προς επίρρωση του προσωπικού ζητήματος θυμούνται και την κοινή του παρουσία στα 15 χρόνια από την ίδρυση της εφημερίδας «Δημοκρατία» μαζί με τον άλλοτε πολιτικό εχθρό Κ. Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά με τον οποίο συγκυβέρνησε.

Αρκεί όμως αυτή η εξήγηση για να εξηγήσει την συμπεριφορά του Ευάγγελου Βενιζέλου που προσιδιάζει με αυτή του ταύρου εν υαλοπωλείο;

Το γεγονός ότι τρεις πρώην πολιτικοί που κυβέρνησαν επί σειρά ετών διαπιστώνουν έλλειμμα δημοκρατίας και κρίση θεσμών εξηγείται μόνο με ψυχολογικούς όρους;

Αποζητά κεντρικό ρόλο

Άλλοι στην κυβέρνηση θεωρούν ότι ο Ευαγγ. Βενιζέλος, βλέποντας την βελόνα του ΠΑΣΟΚ να είναι κολλημένη δημοσκοπικά, θεωρούν ότι ο πρώην αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ίσως να επιδιώκει να καλύψει το κενό που υπάρχει στην κεντροαριστερά διεκδικώντας ακόμη και τον ρόλο του επόμενου πρωθυπουργού, εφόσον οι πολιτικές εξελίξεις επιβάλλουν Κυβέρνηση ειδικού σκοπού μετά τις εθνικές εκλογές.

Πιο έμπειρα και μετριοπαθή κυβερνητικά στελέχη που έχουν ανοιχτούς διαύλους με την αντιπολίτευση επιμένουν ότι στόχος του Ευάγγελου Βενιζέλου δεν είναι άλλος από το να φιλοτεχνήσει από τώρα το προφίλ του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας.