Πληροφορίες ότι ο Ανδρουλάκης θα αποστείλει προσεχώς «τελεσίγραφο» σε όσους προκαλούν εσωστρέφεια.

Όσοι γνωρίζουν τον Νίκο Ανδρουλάκη ξέρουν ότι τα πολιτικά ανοίγματα δεν είναι το φόρτε του. Εσχάτως φαίνεται να έχει αλλάξει γραμμή και το μήνυμα που έχει στείλει στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που διαχειρίζονται το κομμάτι των επαφών και της διεύρυνσης (Κώστας Σκανδαλίδης, Κώστας Τσουκαλάς κ.α.) είναι να ανοίξουν διάπλατα τις πόρτες και τα παράθυρα της Χαριλάου Τρικούπη. «Oποιο πρόσωπο του προτείνουμε είναι δεκτικός» , λέει για τον κ. Ανδρουλάκη εις εκ των στενών συνεργατών του, που δεν κρύβει την θετική του έκπληξη για την αλλαγή στάσης. Και η οποία αποτυπώθηκε στο κατάλογο με τα ονόματα που επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ. Πολλά εκ των οποίων είχαν ασκήσει σφοδρότατη κριτική κατά το παρελθόν στο ΠΑΣΟΚ, δεδομένου ότι πρόκειται στην πλειονότητά τους για στελέχη που είχαν μετακομίσει στον ΣΥΡΙΖΑ στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, όταν το κόμμα έδινε τη μάχη της επιβίωσης, και τώρα επιστρέφουν.

Από τα ονόματα, πλην κάποιων εξαιρέσεων (πχ ο Γιάννης Πανούσης), δεν είναι πρόσωπα που προκαλούν ρίγη ενθουσιασμού, ωστόσο αυτό που υπογραμμίζουν από την Χαριλάου Τρικούπη είναι πως μετά από χρόνια υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής στο ΠΑΣΟΚ.

Το ερώτημα που κυριαρχεί από την άλλη είναι αν τα πρόσωπα αυτά μπορούν να κουβαλήσουν και ψήφους, διότι υπάρχει η ανησυχία πως μπορεί να απωθήσουν ψηφοφόρους του κεντρώου χώρου. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν φαίνεται στην παρούσα φάση να ενδιαφέρεται για τις πιθανές αντιδράσεις, αντιθέτως οι κινήσεις αυτές θα συνεχιστούν στην πορεία προς το συνέδριο του Μαρτίου και μάλιστα με ακόμα πιο φορτισμένα πρόσωπα. Μιλάμε για εν ενεργεία βουλευτές όπως είναι η Νίνα Κασιμάτη και ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ενώ εσχάτως ακούγεται και το όνομα της Γιώτας Πούλου από το κόμμα Κασσελάκη.

Με βάση και τα προαναφερθέντα θα έχουν ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις των κορυφαίων στελεχών, καθώς τις προσεχείς ημέρες θα συνεδριάσει η γραμματεία της ΚΟΕΣ.

Οι πληροφορίες επιμένουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα στείλει για πρώτη φορά οριστικό τελεσίγραφο σε όσα στελέχη δημιουργούν προβλήματα και καλλιεργούν την εσωστρέφεια. Σε αυτό το ενδεχόμενο θα έχει ενδιαφέρον αν κάποιοι θα σηκώσουν το γάντι, ιδίως ο κ. Δούκας που έχει, μεταξύ άλλων, ζητήσει οι βουλευτές που θα εντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ να παραδίδουν τις έδρες τους.