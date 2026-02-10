Η αποστολή της επιστολής αποφασίστηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας σε μεγάλη σύσκεψη που συμμετείχαν όλα τα μέλη της ΠΑΣΚΕ στη Διοίκηση της ΓΣΕΕ!

Μεγάλη σύσκεψη συνδικαλιστικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιήθηκε χθες με την παρουσία του Γιάννη Παναγόπουλου.

Το κλίμα ήταν εύφλεκτο και μεταξύ άλλων αποφασίστηκε, όπως αποκαλύπτει η στήλη, να αποσταλεί σήμερα επιστολή στον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη, τον γραμματέα Ανδρέα Σπυρόπουλο και τον πρόεδρο της ΚΟΕΣ Ι. Βαρδακαστάνη με αντικείμενο (περίπου) «κάτω τα χέρια από τον Παναγόπουλο».

Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες κάποιοι πρότειναν να αποσταλεί η επιστολή και προς όλους τους βουλευτές του κόμματος, ώστε να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους αν κάποιοι -όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν- επιλέξουν να διασπάσουν την ΠΑΣΚΕ.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ΟΛΑ τα μέλη της Διοίκησης της ΓΣΕΕ που ανήκουν στην ΠΑΣΚΕ, πολλοί πρόεδροι Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων, αλλά και άλλα «πράσινα» συνδικαλιστικά στελέχη.

Οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες.

Β.Σκ.