Όσα έγραφε ο Γ. Σακελλίων για Φλωρίδη και Χρυσοχοΐδη.

Ο Γιώργος Σακελλίων είναι από τα ονόματα που ανακοινώθηκαν στην επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ και ένα από τα μέλη που προκάλεσαν γκρίνια.

Σε ανάρτηση, ο γιατρός, πρώην γ.γ. Νέας Γενιάς γράφει ότι ανταποκρίνεται θετικά «στην τιμητική πρόσκληση - πρόκληση» του Νίκου Ανδρουλάκη «στην προσπάθεια για πολιτική και κυβερνητική αλλαγή».

Όμως, κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ δεν ξεχνούν τις παλιότερες αναρτήσεις του Γιώργου Σακελλίων. Όπως όταν υπερασπιζόταν τη συμμετοχή του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Γιώργου Φλωρίδη και της Λίνας Μενδώνη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, γράφοντας ότι όποιος ισχυρίζεται ότι αυτό είναι αποτέλεσμα «απλά και μόνο μιας συναλλαγής» «προσβάλλει κυρίως τον Κώστα Σημίτη που τους είχε επιλέξει ως συνεργάτες του».