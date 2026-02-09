To ΠΑΣΟΚ ζητά με ανακοίνωσή του σαφείς απαντήσεις υπογραμμίζοντας ότι έχει ήδη λάβει άμεσα πολιτικά μέτρα.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει ότι κυβερνητικοί κύκλοι επιχειρούν να μεταφέρουν επικοινωνιακά στο ΠΑΣΟΚ ευθύνες για την υπόθεση διασπάθισης κονδυλίων επιμόρφωσης που ερευνά η Οικονομική Εισαγγελία, προκειμένου να συγκαλυφθούν κυβερνητικά φαινόμενα διαφθοράς.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι δεν έχει αρμοδιότητα στη διαχείριση των κονδυλίων, ζητά απαντήσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τον ρόλο υπουργών και θεσμικών παρεμβάσεων της ΝΔ, και υπογραμμίζει ότι προχώρησε άμεσα σε αναστολή της κομματικής ιδιότητας του προέδρου της ΓΣΕΕ έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

H ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Τα «γαλάζια παπαγαλάκια» επιχειρούν σε συγχορδία τις τελευταίες ημέρες να πλήξουν και να απαξιώσουν το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση διασπάθισης εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων επιμόρφωσης, που ερευνά πλέον η οικονομική εισαγγελία.

Ο στόχος προφανής: να το φορτώσουν επικοινωνιακά στο ΠΑΣΟΚ για να κρύψουν τα κυβερνητικά φαινόμενα διαφθοράς που αποκαλύπτει αυτή η υπόθεση.

Το ΠΑΣΟΚ δεν ασκεί εξουσία, ούτε βάζει υπογραφές για τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και εθνικών πόρων. Συνεπώς, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος οφείλει να δώσει πειστικές απαντήσεις:

-για τις δηλώσεις της εκλεκτής τους, πρώην γενικής γραμματέως Α. Στρατινάκη πως την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις τελικές αποφάσεις και την υπογραφή των σχετικών πράξεων είχαν οι εκάστοτε Υπουργοί Εργασίας αλλά και

-για όσα διαβάζουμε στην ιστοσελίδα powergame.gr σχετικά με εγκρίσεις έργων σε σύνθετα σχήματα, περιορισμένο ανταγωνισμό, ισχυρή παρουσία ενδιάμεσων φορέων και παράκαμψη του ελέγχου μέσω δύο διαδοχικών νομοθετικών παρεμβάσεων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας.

Το ΠΑΣΟΚ έπραξε ακαριαία αυτό που όφειλε αναστέλλοντας την κομματική ιδιότητα του Προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου μέχρι τη διαλεύκανση πλήρως της υπόθεσης.

Για το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχουν δισταγμοί ούτε θα ανεχθεί το «τσουβάλιασμα». Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις.