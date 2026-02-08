Παρότι ακούγεται παράδοξο, όσοι το έχουν εφαρμόσει υποστηρίζουν ότι βοηθά στον καθαρισμό και την απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών.

Ένα ασυνήθιστο κόλπο καθαρισμού έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετά νοικοκυριά να δοκιμάζουν… οδοντόκρεμα στο πλυντήριο ρούχων.

Όπως αναφέρει το express.co.uk, το θέμα έγινε viral στο TikTok, όταν χρήστρια με λογαριασμό καθαρισμού σπιτιού, γνωστή ως @jessicamay_home, μοιράστηκε μια απλή και γρήγορη μέθοδο για να «φρεσκάρει» το πλυντήριο. Σύμφωνα με την ίδια, ο συνδυασμός οδοντόκρεμας και λεμονιού μπορεί να κάνει το πλυντήριο να δείχνει και να μυρίζει σαν καινούργιο.

Όπως εξηγεί, το λεμόνι αποτελεί έναν φυσικό και χωρίς χημικά τρόπο καθαρισμού, χάρη στο κιτρικό οξύ που περιέχει και το οποίο βοηθά στη διάσπαση αλάτων και υπολειμμάτων. Από την άλλη, η οδοντόκρεμα περιέχει ήπια λειαντικά και καθαριστικά συστατικά, τα οποία συμβάλλουν στην απομάκρυνση της βρωμιάς.

Τη μέθοδο δοκίμασε και γυναίκα που έγραψε σε ιστολόγιο με τίτλο Home Talk. Σύμφωνα με την περιγραφή της, η διαδικασία είναι απλή: κόβετε ένα λεμόνι, απλώνετε πάνω του οδοντόκρεμα και το τοποθετείτε μέσα στον κάδο του πλυντηρίου. Στη συνέχεια, εκτελείτε έναν κύκλο πλύσης με ζεστό νερό.

Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, προτείνεται η χρήση μαγειρικής σόδας και ξυδιού στο ελαστικό στεγανοποιητικό του πλυντηρίου πριν από την πλύση. Ο συνδυασμός αυτός θεωρείται ότι βοηθά στην απομάκρυνση υπολειμμάτων και βακτηρίων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η γυναίκα που δοκίμασε το κόλπο δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντάς το «μια εξαιρετική εναλλακτική λύση στα εμπορικά καθαριστικά». Μάλιστα, μετά το τέλος της διαδικασίας, τα λεμόνια μπορούν να αφαιρεθούν και να προστεθούν στο κομπόστ, αντί να πεταχτούν.

Παρότι η μέθοδος μπορεί να φαίνεται ασυνήθιστη, πολλοί χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρουν ότι είδαν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Για όσους αναζητούν έναν πιο φυσικό τρόπο καθαρισμού, το συγκεκριμένο κόλπο φαίνεται να αποτελεί μια επιλογή που αξίζει να δοκιμαστεί.