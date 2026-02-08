Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Καϊμάκτσαλαν, μετά από πληροφορίες για εξαφάνιση σκιέρ στην ορεινή περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό, ο σκιέρ εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.

Πρόκειται για έναν 30χρονο, που έχασε τον προσανατολισμό του, για τον οποίο ενημερώθηκαν οι Αρχές από οικείους του λίγο μετά τις 18:00.

Στις έρευνες συνέδραμαν 12 πυροσβέστες, η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ, 1 ερπυστριοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής, 2 ερπυστριοφόρα του χιονοδρομικού καθώς και οι υπεύθυνοι του κέντρου.