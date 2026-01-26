Μεγαλώνει η λίστα με τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους στις Άλπεις τον τελευταίο μήνα.

Θανάσιμο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα,26/1, στην περιοχή Τινιέ των γαλλικών Άλπεων, όταν Ισπανός σκιέρ που κινούνταν εκτός πίστας παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από διασώστες που έφτασαν στο σημείο με ελικόπτερο και, παρά τον απεγκλωβισμό του, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένου κινδύνου χιονοστιβάδων. Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποίηση για σημαντικό κίνδυνο στο βόρειο τμήμα των Άλπεων, καθώς και για υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας στο νότιο τμήμα της οροσειράς και στα Πυρηναία.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τις αρχές του μήνα περίπου 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από χιονοστιβάδες σε ορεινές περιοχές της Αυστρίας, της Γαλλίας και της Ελβετίας, γεγονός που εντείνει τις συστάσεις προς τους σκιέρ για αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα εκτός οργανωμένων πιστών.