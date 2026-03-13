Η παράσταση «Ευτυχώς, Ευτυχία!» του Γιώργου Γαλίτη, σε σκηνοθεσία της Τατιάνας Λύγαρη έχει παιχτεί σε νοσοκομεία όπως το Αττικόν και συνεχίζεται στον Άγιο Σάββα και αλλού.

Με την πεποίθηση ότι η Τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως πράξη φροντίδας και ψυχικής ενδυνάμωσης, η Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ και η Τατιάνα Λύγαρη υλοποιούν φέτος το καινοτόμο πρόγραμμα «Υγεία & Τέχνη Σύμ_μαχοι», μεταφέροντας το θέατρο στους χώρους της δημόσιας υγείας.



Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκεται η παράσταση «Ευτυχώς, Ευτυχία!» του Γιώργου Γαλίτη, σε σκηνοθεσία της Τατιάνας Λύγαρη, που έχει γραφτεί και σχεδιαστεί ειδικά για τις συνθήκες και τις ανάγκες των νοσηλευτικών μονάδων.



Με ζωντανή μουσική, αφήγηση και ενεργή συμμετοχή του κοινού, η παράσταση μετατρέπεται από τους καλλιτέχνες σε μια εμπειρία ουσιαστικής επικοινωνίας, προσφέροντας στιγμές ανάσας και ανακούφισης σε ασθενείς, φροντιστές και εργαζόμενους στον χώρο της υγείας.



Κάθε παρουσίαση ολοκληρώνεται με έναν ανοιχτό κύκλο διαλόγου, όπου θεατές και συντελεστές μοιράζονται σκέψεις και συναισθήματα, με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και της αίσθησης κοινότητας.



Οι πρώτες παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν ήδη με θερμή ανταπόκριση στο Πανεπιστημιακό Ογκολογικό Κέντρο Αθηνά Ιωάν. Μαρτίνου και τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν.



Το πρόγραμμα συνεχίζεται με παραστάσεις στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, το ΚΗΝ Νίκος Κούρκουλος και άλλα νοσοκομεία και δημόσιους χώρους υγείας της Αττικής, φιλοδοξώντας να δημιουργηθεί ένα δίκτυο πολιτιστικών παρεμβάσεων που στέκεται δίπλα στον άνθρωπο σε στιγμές δοκιμασίας.



Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη στήριξη των κοινωφελών ιδρυμάτων ΚΙΚΠΕ, ΤΙΜΑ και ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ.



Συντελεστές



Κείμενο: Γιώργος Γαλίτης

Σκηνοθεσία: Τατιάνα Λύγαρη

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Μιράντα Ζησιμοπούλου, Φώτης Λάμαρης, Βασίλης Ψυλλάς

Προβολή - επικοινωνία: ArtsPR

Concept - διεύθυνση, οργάνωση, εκτέλεση παραγωγής: Καλλιτεχνική Εταιρεία ΑΞΑΝΑ

Πληροφορίες



Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ

Τηλ. 6937604988 & 2105298922