Μπορεί το θερμόμετρο στο ΠΑΣΟΚ να είχε χτυπήσει κόκκινο το βράδυ της Πέμπτης με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ωστόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θέλησε να χάσει την ευκαιρία για μια αμιγώς... παναθηναϊκή βραδιά.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «μετακόμισε» στο Ολυμπιακό σύμπλεγμα του ΟΑΚΑ, αρχικά παρακολουθώντας τον ποδοσφαιρικό αγώνα του Παναθηναϊκού για την πρόκριση στους «8» του Conference League και στη συνέχεια «τρέχοντας» στο κλειστό του ΟΑΚΑ για το παιχνίδι των πρασίνων με τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Αν κρίνει κανείς από τα αποτελέσματα, τουλάχιστον σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, η επιλογή του «βγήκε», αφού ο Παναθηναϊκός κατάφερε να νικήσει την Μπέτις με γκολ του Ταμπόρδα και στη συνέχεια να επιστρέψει στις νίκες και στο μπάσκετ, επικρατώντας των Λιθουανών με την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ και με διαστημική απόδοση του Τζέντι Οσμάν.

Τώρα για τα της Χαριλάου Τρικούπη, τα πρώτα αποτελέσματα θα φανούν στο Συνέδριο...