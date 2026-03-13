«Το αφήγημα των δήθεν ιδιωτών κατέρρευσε» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος με αφορμή τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν χτες, σε εκπομπή στο MEGA.

Με ανάρτησή του στα social media o πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος επιτίθεται στην κυβέρνηση με αφορμή τα όσα δήλωσε χτες σε εκπομπή του MEGA ο Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτης της Intellexa.

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρει πως «Όταν μια εταιρεία που εμπορεύεται τέτοια συστήματα συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου, η ευθύνη οδηγεί ευθέως στο Μαξίμου. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οργάνωσε και συγκάλυψε ένα παρακρατικό σύστημα παρακολουθήσεων. Μια βαθιά θεσμική κρίση, που αφορά το κράτος δικαίου, την προστασία των δικαιωμάτων, την εθνική ασφάλεια και την ίδια τη δημοκρατίας μας».

Και συνεχίζει «Ό,τι κι αν κάνουν πλέον, δεν μπορούν να κρυφτούν. Το κουτί της Πανδώρας άνοιξε. Και μέσα του βρίσκεται η αλήθεια που προσπάθησαν να θάψουν».

Ανέφερε πως το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έδειξε τον δρόμο και κάλεσε την ηγεσία της Δικαιοσύνης και του Αρείου Πάγου να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διασφαλίσουν τη διερεύνηση του σκανδάλου σε όλες του τις πτυχές και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Κατέληξε λέγοντας «Η Δημοκρατία απαιτεί αλήθεια και λογοδοσία. Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός πρέπει να απολογηθούν στον Ελληνικό λαό, και στη Βουλή και ενώπιον της Δικαιοσύνης».