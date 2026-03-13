Ολα ξεκίνησαν όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με χαρακτηρισμούς κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Νέο επεισόδιο στη Βουλή, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να έρχεται σε σφοδρή αντιπαράθεση με τους Μακάριο Λαζαρίδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Οι τόνοι ανέβηκαν στα ύψη, η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου με την αντιπρόεδρο της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη, που προήδρευε της συνεδρίαση, να αναγκάζεται να διακόψει, να κατεβαίνει από την έδρα και να χρειάζεται η παρέμβαση του προέδρου της Βουλής για να επανέλθει η τάξη στην αίθουσα.

Ολα ξεκίνησαν όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με χαρακτηρισμούς κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της συζύγου του, και της κόρης του υποστηρίζοντας και πάλι ότι η Σοφία Μητσοτάκη «επαναπατρίστηκε πρώτη» με ιδιωτική πτήση από την Μέση Ανατολή.

Μακάριος Λαζαρίδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος αντέδρασαν έντονα και εξαπέλυσαν πυρά εναντίον της κ. Κωνσταντοπούλου με τους τόνους να ανεβαίνουν κατακόρυφα. Η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου με την Όλγα Γεροβασίλη να διακόπτει και τον πρόεδρο της Βουλής, έπειτα από λίγο να ανεβαίνει στο βήμα και να ανακοινώνει πως τα πρακτικά της συνεδρίασης θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για περαιτέρω αξιολόγηση και ενδεχόμενα μέτρα.

Ενδεικτικός της έντασης που επικράτησε είναι ο παρακάτω διάλογος:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Βλέπουμε εδώ τους κυρίους Μαρκόπουλο και Λαζαρίδη, είναι μεγάλοι αστέρες της δημοσιογραφίας…

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Άιντε...

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το «άιντε» κύριε Μαρκόπουλε να μην το πείτε ούτε στους δασκάλους του παιδιού σας που πήγατε και τραμπουκίσατε.

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Πηγαίνετε να υπερασπείτε κανέναν βιαστή. Τους υπαλλήλους σου τους πληρώνεις;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι φασίστες όπως ο συγκεκριμένος χυδαιολογούν και σπηλώνουν.

Όλγα Γεροβασίλη: Σταματήστε το πινγκ πονγκ!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εγώ σας είπα πως μάθαμε από σπόντα ότι η κόρη του πρωθυπουργού ήταν αλλού. Για άλλους δεν ολοκληρώθηκε ο επαναπατρισμός. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που δεν έχουν επαναπατριστεί, δεν έχει βρεθεί λύση για τα ζωάκια τους. Αυτοί δεν έχουν ψυχή ή δεν είναι συγγενείς του πρωθυπουργού και γι’ αυτό δεν έχουν επαναπατριστεί;

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Δυο… Ζωές έχουν υπηρετήσει τον κατήφορο στην Ελλάδα. Η Ζωή Λάσκαρη με τον λαμπερό της τρόπο στην ταινία του Δαλιανίδη και εσείς με τον γκρίζο και σκοτεινό σας τρόπο υπηρετείτε τον πολιτικό σας κατήφορο. Είστε απαράδεκτη, χυδαία. Υβρίζετε οικογένειες, παιδιά, την κόρη του πρωθυπουργού. Δεν έχετε πάρει αγωγή από το σπίτι σας. Είστε ζήτουλας της οργής μας, το μόνο που θα πάρετε είναι το γέλιο μας!

Μακάριος Λαζαρίδης: Υιοθετείτε έναν χυδαίο, τοξικό, σεξιστικό λόγο. Ο κύριος Παπασταύρου έχει αθωωθεί από όλες κατηγορίες με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις για τη λίστα Λαγκάρντ. Επιτεθήκατε στη σύζυγο του πρωθυπουργού Μαρέβα Μητσοτάκη, επαναλάβατε την επίθεση στην κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη. Δεν σας αφορά το που βρίσκεται η Σοφία Μητσοτάκη. Δεν μπαίνουμε στις προσωπικές σχέσεις, ούτε εμείς ασχολούμαστε με τον Διαμαντή Καραναστάση, μην μπλέκετε με οικογένειες. Ούτε η μαφία στην Σικελία και τη Νάπολη δεν εμπλέκει γυναικόπαιδα! Άθλια πολιτική αρχηγός είστε, είστε πολιτική μαφία!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κατρακυλάτε στο επίπεδο του λαγουμιού, συμφύρεστε με άλλα τρωκτικά. Η λέξη γυναικόπαιδα κύριε γυμνοσάλιαγκα….

Όλγα Γεροβασίλη: Σας παρακαλώ, να σταματήσει εδώ αυτή η βεντετά. Θα διαγραφεί κι αυτό από τα πρακτικά…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να προσέχετε τις διατυπώσεις σας, καμία βεντέτα δεν υπάρχει. Είναι ανεπίτρεπτα σεξιστική η λέξη γυναικόπαιδα εν έτει 2026. Είστε σε επαφή με την κυρία Πολύζου που ενθυλάκωσε 40 χιλιάδες ευρώ, θα ψάξουμε εάν παίρνετε και μίζες κύριε. Είστε απατεώνες. Είστε φασίστας κύριε Μαρκόπουλε.

Όλγα Γεροβασίλη: Δεν επιτρέπω άλλο ευτελισμό εδώ μέσα.

Μακάριος Λαζαρίδης: Ζητώ το λόγο!

Όλγα Γεροβασίλη: Δεν έχετε το λόγο. Διακόπτεται η συνεδρίαση.

Νικήτας Κακλαμάνης: Είναι ντροπή για το Κοινοβούλιο όσα διημείφθησαν, εγώ δεν είμαι δικαστής για να μοιράσω ευθύνες, παραπέμπονται τα πρακτικά στην επιτροπή Δεοντολογίας. Όσο συνέβαιναν αυτά, υπήρχαν παιδιά στα θεωρεία, αυτό να το αναλογιστείτε όλοι οι βουλευτές.