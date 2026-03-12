Ακόμα και αύριο είναι πιθανό να τεθούν σε λειτουργία οι 6 κάμερες στην Αττική οι οποίες θα στέλνουν κλήσεις στους οδηγούς, δήλωσε ο Μ. Χρυσοχοϊδης

Ακόμα και αύριο είναι πιθανό να τεθούν σε λειτουργία οι 6 κάμερες στην Αττική οι οποίες θα στέλνουν κλήσεις στους οδηγούς, δήλωσε ο Μ. Χρυσοχοϊδης στα Παραπολιτικά 90,1. Πρόσθεσε ότι πάνω από 20 κάμερες θα τοποθετηθούν στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ ώστε να αστυνομεύονται οι λεωφορειολωρίδες.

«Έχουμε εκπονήσει πιλοτικά ένα σχέδιο που λέγεται «Κόμβος». Ο «Κόμβος» είναι μια νέα δομή της Τροχαίας με έδρα τη ΓΑΔΑ. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα με 150 αστυνομικούς, σε πρώτη φάση όλα αυτά είναι σε ένα επίπεδο αρκετά πιλοτικό, είναι περίπου 40 μοτοσικλέτες και οι υπόλοιποι είναι πεζοί και ρυθμίζουν την κυκλοφορία σε διάφορα σημεία. Ελπίζω μετά το Πάσχα να είμαστε έτοιμοι να βάλουμε την τεχνολογία στο παιχνίδι και να μπορούμε την ώρα που κορυφώνεται η κυκλοφορία στο Λεκανοπέδιο, ανά πάσα στιγμή να έχουμε τόσες πολλές πηγές δεδομένων έτσι ώστε να επεμβαίνουμε γρήγορα και να λύνουμε προβλήματα με τους τροχονόμους αυτούς. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τους χρόνους γύρω στο 25% σε πρώτη φάση. […]Είναι πιλοτικό το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, περί τα τέλη Απριλίου θα έχουμε όλα τα δεδομένα σε μια βάση δεδομένων έτσι ώστε να τα αξιοποιούμε δηλαδή το κέντρο της Τροχαίας θα έχει από 25 πηγές δεδομένα προκειμένου να διευκολύνει την κυκλοφορία», σημείωσε.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε σκόμη ότι: «Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, έχουν μπει πιλοτικά περίπου 6 κάμερες στην Αττική οι οποίες λειτουργούν και πιστεύω ότι ίσως και αύριο να ακούσετε ότι πατήθηκε το κουμπί και πλέον δουλεύουν οι κάμερες και θα στέλνουνε κλήσεις. Ταυτόχρονα πάνω από 20 κάμερες θα τοποθετηθούν στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ έτσι ώστε να αστυνομεύονται οι λεωφορειολωρίδες».