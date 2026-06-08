Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απέρριψε το ενδεχόμενο να λειτουργούσε ως «μοναχικός λύκος» ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη.

«Πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο θέλει περαιτέρω έρευνα και συνεργασία και με άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες», δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης στα Παραπολιτικά 90,1 σχετικά με την υπόθεση του 37χρονου Παλαιστινίου που συνελήφθη στην Κρήτη για συμμετοχή στη Χαμάς.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επεσήμανε ότι καθ' ομολογίαν του κατηγορούμενου φαίνεται ότι προετοιμάζονταν και για άλλες ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο να λειτουργούσε ως «μοναχικός λύκος».

«Μην ψάχνουμε να βρούμε λογικές απαντήσεις. Η απάντηση είναι ότι αν αποφασίσανε να εξέλθουν από το Ισραήλ προφανώς θα κάνουν ότι τους βολεύει για να χτυπήσουν όλη την Ευρώπη, δεν νομίζω ότι αφορά μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο», είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Αναλυτικά:

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περιστατικό το οποίο θέλει περαιτέρω έρευνα και συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες και σε επίπεδο ευρωπαϊκό κυρίως, προκειμένου να ερευνήσουμε αν τυχόν υπάρχουν άλλα τέτοια φαινόμενα ή ενδεχομένως τέτοιες απόπειρες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί η πληροφορία που έχει δοθεί αλλά και η κατάθεση και του συγκεκριμένου κατηγορουμένου αφορά χτυπήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό συνιστά μια στρατηγική στροφή της Χαμας, 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από την επικράτεια του Ισραήλ. Ουδέποτε δημιούργησε προβλήματα ή χρησιμοποίησε βία έξω από το Ισραήλ, πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις μπορεί να πάρει μια τέτοια απειλή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το συγκεκριμένο περιστατικό σε λίγο θα βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα και του ανακριτή, θα κριθεί σε επίπεδο δικαστικό. Καθ΄ομολογίαν αυτού του ανθρώπου φαίνεται ότι προετοιμαζόταν κάποια ή κάποιες ενέργειες. Δεν θέλω να κάνω ούτε υποθέσεις ούτε να μπω σε λεπτομέρειες δεν είναι ο ρόλος μου αυτός, αυτά θα τα δουν τα δικαστήρια και οι ανακριτές».

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν πρόκειται για «μοναχικό λύκο», απάντησε: «Δεν τα πιστεύω αυτά, κανένας δεν είναι «μοναχικός λύκος» γιατί για να κάνεις μια ενέργεια χρειάζονται αρκετοί άνθρωποι, χρειάζεται μεγάλη προπαρασκευή, χρειάζεται εκπαίδευση άρα δεν μπορεί να είναι μόνος. Ας εγκαταλείψουμε αυτές τις εικόνες του μοναχικού λύκου και ας πάμε σε προσπάθειες που γίνονται από οργανώσεις ή από οργανωμένες προσπάθειες προκειμένου να χτυπηθούν κάποιοι στόχοι».

«Οι σχέσεις μας με τους Παλαιστίνιους και τον αραβικό κόσμο είναι εξαιρετικές»

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι η πολιτική που ασκείται υπερ του Ισραήλ δημιουργεί προβλήματα στη χώρα, απάντησε: «Με τους τρομοκράτες και τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν βία, και σε αυτό το βαθμό και το μέγεθος, δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε υπάρχει λογική. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να ερμηνεύουμε λογικά τις πράξεις τους και τις αποφάσεις τους. Σας παραπέμπω στις ενέργειες τις οποίες έκανε η εγχώρια τρομοκρατία επί χρόνια κι αν βρήκε κανείς έστω και μια λογική. Δεύτερον, σας θυμίζω ότι οι σχέσεις μας με τους Παλαιστίνιους και τον Αραβικό κόσμο είναι εξαιρετικές. Προ μηνών ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε την Δυτική Όχθη, καθημερινά ο υπουργός Εξωτερικών συνομιλεί με εκπροσώπους των Παλαιστινίων άρα δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Μην ψάχνουμε να βρούμε λογικές απαντήσεις. Η απάντηση είναι ότι αν αποφασίσανε να εξέλθουν από το Ισραήλ προφανώς θα κάνουν ότι τους βολεύει για να χτυπήσουν όλη την Ευρώπη, δεν νομίζω ότι αφορά μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο».

Καταλήγοντας ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισήμανε: «Αυτό που χρειάζεται είναι διαρκώς να λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να αποτρέψουμε πιθανά χτυπήματα και να δούμε μέσα από τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις συνεργασίες μας με όλους στην Ευρώπη και στις χώρες του Κόλπου ώστε να υπάρχουν πληροφορίες προκειμένου να αποτρέψουμε τέτοιου είδους ενέργειες».