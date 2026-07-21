Ο δράστης των επιθέσεων στους Αμπελόκηπους βρίσκεται παράνομα στη χώρα, όμως δεν είναι δυνατή η απέλασή του.

Σεξουαλική επίθεση καταγγέλουν ότι δέχθηκαν δύο γυναίκες στην περιοχή των Αμπελοκήπων από έναν 20χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, με την αστυνομία να προχωράει στη σύλληψή του.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (20/07) όταν ο νεαρός φέρεται μέσα σε διάστημα περίπου 20 λεπτών να προσέγγισε δύο γυναίκες στην περιοχή και να προχώρησε σε επιθέσεις σε βάρος τους.

Μιλώντας στο STAR, το ένα θύμα περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης: «Είχα φύγει από Πανόρμου και πήγαινα προς τους Αμπελόκηπους, στον δρόμο της Κηφισίας χάζευα στο κινητό μου και εκείνη τη στιγμή ξαφνικά, από πίσω μου πρέπει να ήρθε αυτός, πέρασε το χέρι του γύρω από τους ώμους μου και πήγε να μου πιάσει το στήθος».

Όπως ανέφερε, προσπάθησε να τον απομακρύνει: «Τον έσπρωξα εκείνη την ώρα, του λέω “Φύγε από εδώ, μη με ακουμπάς. Φύγε” και δεν έφευγε».

Η ίδια περιέγραψε και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να απομακρυνθεί από τον δράστη: «Και εκείνη τη στιγμή λέω ή θα τον δείρω, αλλά δεν ήξερα αν έχει μαχαίρι πάνω του, δεν ήξερα αν έχει όπλο πάνω του, οπότε λέω να μην το παίξω θαρραλέα, ας μπω σε ένα ανθοπωλείο να τελειώνουμε».

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Σύμφωνα με τις καταγγελίες, νωρίτερα είχε προηγηθεί ακόμη ένα περιστατικό στην οδό Λακωνίας, όπου ο ίδιος άνδρας φέρεται να ακολούθησε μια μητέρα, να της απηύθυνε χυδαίες εκφράσεις και να προέβη σε άσεμνες πράξεις μπροστά της. Η γυναίκα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατέφυγε σε σούπερ μάρκετ και επικοινώνησε με την κόρη της.

Μετά τα δύο περιστατικά, ο 21χρονος εντοπίστηκε από τις Αρχές και συνελήφθη. Κατά τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, πρόκειται για άτομο που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ληστειών, κλοπών, ναρκωτικών και κακοποίησης ζώων.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να βρίσκεται παράνομα στη χώρα, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει απομακρυνθεί καθώς σε προηγούμενες υποθέσεις είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης.