Ο Τραμπ διαμήνυσε επίσης ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν πρόκειται να συλληφθεί στις ΗΠΑ παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι.

Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν μέσω του Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει την επιθετική ρητορική του γράφοντας πως «Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνει πολλαπλάσια για αυτή τη δολοφονία! Αυτή η οδηγία έχει διαβιβαστεί στον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Ντάνιελ Κέιν, και σε κάθε ηγετικό στέλεχος του Στρατού».

Σε επόμενη ανάρτησή του ο Τραμπ αναφέρθηκε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα συλληφθεί.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί, με κανέναν τρόπο, όσο βρίσκεται στις ΗΠΑ. Πολεμά ενάντια στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία πρόσφατα σκότωσε 52.000 αθώους διαδηλωτές και τα τελευταία 47 χρόνια έχει σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες και άλλους. Οι μόνοι που πρέπει να συλληφθούν είναι οι άνθρωποι που οδήγησαν το Ιράν σε αυτή την άνευ προηγουμένου σειρά θανάτου και καταστροφής, κάτι που έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί χρόνια πριν, από προηγούμενους προέδρους!».

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Κόντρα Μαμντάνι - Νετανιάχου

Η διευκρίνιση Τραμπ ακολούθησε μετά τις δηλώσεις του δημάρχου της Νέας Υόρκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πιθανότητα σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργούόταν θα μεταβεί στην πόλη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Αργότερα το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε τις δηλώσεις του Ζοχράν Μαμντάνι. «Ο κ. Μαμντάνι θα έπρεπε μάλλον να επικεντρωθεί στην επιδιόρθωση της ζημιάς που προκαλεί στη Νέα Υόρκη η πολιτική του» ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ το γραφείο του πρωθυπουργού. «Όπως και ο Καρίμ Χαν (σ.σ. ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου), ο Μαμντάνι φαίνεται ότι θέλει να εκτρέψει την προσοχή από τις ανόητες πράξεις του, εξαπολύοντας επίθεση στον ηγέτη του εβραϊκού κράτους, της μοναδικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Times ο Μαμντάνι είπε ότι «η θέση του Νετανιάχου είναι στη Χάγη» γιατί «είναι εγκληματίας πολέμου σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης» από το ΔΠΔ. Είπε επίσης ότι δεν γνωρίζει αν έχει την εξουσία να συλλάβει έναν ξένο ηγέτη, διευκρινίζοντας ότι συζητά το θέμα με τις αρχές της πόλης. «Θα κάνουμε αυτά που μου επιτρέπει να κάνω ο νόμος στη Νέα Υόρκη», είπε.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ διεξάγεται κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Το ΔΠΔ, που εδρεύει στη Χάγη, εξέδωσε εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, τις 7 Οκτωβρίου 2023. Το γραφείο του Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το ΔΠΔ είναι «ένα δικαστήριο-οπερέτα που δεν έχει καμία δικαιοδοσία σε Αμερικανούς και Ισραηλινούς» πολίτες.

Τραμπ: «Το πιο θεαματικό παγκόσμιο κύπελλο στην Ιστορία!»

Πριν εξαπολύσει απειλές κατά του Ιράν ο Τραμπ είχε κάνει ανάρτηση και για το Μουντιάλ κάνοντας λόγο για θεαματική επιτυχία.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο αποδείχθηκε μια θεαματική επιτυχία!» έγραψε ο Τραμπ και ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους, «αλλά ιδιαίτερα την εξαιρετική μας αστυνομία. Ο σεβασμός που τρέφουν όλοι γι' αυτούς, μαζί με την αγάπη τους για τη χώρα μας, διατήρησαν αυτό το μεγάλο πρωτάθλημα μακράν το ασφαλέστερο και το πιο θεαματικό παγκόσμιο κύπελλο στην Ιστορία! Ευχαριστώ επίσης όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους και, ιδιαίτερα, τον νεαρό και δυναμικό Άντριου Τζουλιάνι, που εργάζεται για την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον φανταστικό Πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, για την καλή δουλειά που έκαναν! Λίγοι άνθρωποι θα καταφέρουν ποτέ να πετύχουν αυτό που έκανε αυτός, ανεβάζοντας το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ένα επίπεδο που κανείς δεν πίστευε ότι ήταν δυνατό. Συγχαρητήρια σε όλους» έγραψε ο Τραμπ.





