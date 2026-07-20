Οι Ισπανοί ή αλλιώς οι «απελπιστικά κακοί άνθρωποι», σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο, μόλις κέρδισαν το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ.

Μπορεί το κλίμα χθες στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ να ήταν πανηγυρικό, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζιάνι Ινφαντίνο αποδοκιμάστηκαν έντονα από τους χιλιάδες θεατές - και μάλιστα όχι μια φορά.

Αυτό δεν φάνηκε να πτοεί τον αμερικανό πρόεδρο που επιχειρήσει να «εισβάλει» στους πανηγυρισμούς της νίκης της Ισπανίας, «χαλώντας» τις φωτογραφίες της ομάδας.

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή: Ο Τραμπ έφτασε στο στάδιο με το Marine One, με το προεδρικό ελικόπτερο να πετά πάνω από το στάδιο περίπου 45 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα. Παρακολούθησε τον αγώνα από μια ειδικά διαμορφωμένη πολυτελή εξέδρα, μαζί με τον Ινφαντίνο. Άλλοι αξιωματούχοι και πρώην παίκτες κάθονταν σε κοντινά καθίσματα, συμπεριλαμβανομένου του βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ', του πρωθυπουργού του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και της προέδρου του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ.

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Ο Τραμπ εμφανίστηκε για λίγο στις γιγαντοοθόνες του σταδίου μετά το άκουσμα του αμερικανικού εθνικού ύμνου. Υπήρξαν διάσπαρτες αποδοκιμασίες από ορισμένους θεατές, αλλά τίποτα συγκρίσιμο με την εχθρική υποδοχή που έχει δεχτεί σε άλλα αθλητικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

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Ωστόσο, όταν ο Τραμπ και ο Ινφαντίνο βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο για την τελετή απονομής μετά τη νίκη της Ισπανίας, οι αποδοκιμασίες αντήχησαν σε όλο το στάδιο. Η αναφορά της ομάδας Τύπου του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι ο θόρυβος του πλήθους, ο οποίος κυμαινόταν περίπου στα 78 ντεσιμπέλ πριν από την παρουσίασή τους, αυξήθηκε στα 84 ντεσιμπέλ όταν ο Τραμπ εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο.

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Στη συνέχεια, αφού ο Τραμπ απένειμε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ισπανία, προσπάθησε να σταθεί μαζί με την ομάδα στο πλάι του βάθρου καθώς πανηγύριζαν, πριν ο Ινφαντίνο τον απομακρύνει διακριτικά.

Ήταν μια επανάληψη του περασμένου καλοκαιριού στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στο ίδιο στάδιο, όταν ο Τραμπ απένειμε το τρόπαιο στους πρωταθλητές της Τσέλσι και προσπάθησε να «μπαστακωθεί» στους πανηγυρισμούς, προκαλώντας την αμηχανία των παικτών.

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Ο Τραμπ έχει πραγματοποιήσει αρκετές εμφανίσεις σε αθλητικά γεγονότα μετά την επανεκλογή του. Πέρυσι, παρευρέθηκε στο Super Bowl, στο US Open του τένις, στο Daytona 500 και στο Ryder Cup του γκολφ. Φέτος, έχει παρακολουθήσει αρκετές διοργανώσεις γκολφ, τον τελικό του κολεγιακού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και το Game 3 των τελικών του NBA, όπου ήρθε αντιμέτωπος με αποδοκιμασίες από το κοινό της έδρας των New York Knicks.

Η εμφάνιση του Τραμπ ήταν η πρώτη φορά που παρακολούθησε αγώνα στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο συνδιοργάνωσαν οι ΗΠΑ μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό.

Ο Τραμπ διατηρεί στενή σχέση με τον Ινφαντίνο, την οποία και εκμεταλλεύτηκε νωρίτερα στην φάση των «16», τηλεφωνώντας στον πρόεδρο της FIFA για να πιέσει για επανεξέταση της αμφιλεγόμενης τιμωρίας με κόκκινη κάρτα του αστέρα των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπαλόγκουν. Η FIFA πράγματι ανακάλεσε την τιμωρία του Μπαλόγκουν, αλλά το πολιτικό παρασκήνιο επισκίασε την αμερικανική ομάδα, η οποία αποκλείστηκε από ένα πολλά υποσχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την ήττα από το Βέλγιο.

Ο Κρίστιαν Ρομέρο «σνομπάρει» τη χειραψία Τραμπ

Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, ο κεντρικός αμυντικός της Αργεντινής, Κρίστιαν Ρομέρο, αγνόησε τη χειραψία του Τραμπ κατά την απονομή των μεταλλίων.

Ο Τραμπ απένειμε μετάλλια και στις δύο ομάδες, καθώς και τα ατομικά βραβεία του τουρνουά. Ο Ρομέρο έσφιξε το χέρι τόσο του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, όσο και της προέδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, οι οποίοι βρίσκονταν εκατέρωθεν του Τραμπ, αλλά δεν αλληλεπίδρασε καθόλου με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Υπενθυμίζεται πως το περασμένο καλοκαίρι, ο Τραμπ έγινε πρωτοσέλιδο όταν η Τσέλσι κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA στο ίδιο στάδιο, καθώς συνόδευσε τον αρχηγό των «Μπλε», Ρις Τζέιμς, στο κέντρο των πανηγυρισμών για την ανύψωση του τροπαίου.

Αυτή τη φορά, αφού απένειμε το τρόπαιο στην Ισπανία, ο Τραμπ μετακινήθηκε προς την ομάδα προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα εμφανιζόταν στη φωτογραφία, πριν ο Ινφαντίνο προσπαθήσει διακριτικά να τον απομακρύνει από το σημείο.

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