Παρά την πικρή κατάληξη, η κληρονομιά του Λιονέλ Μέσι παραμένει αδιαμφισβήτητη.

Η ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ σηματοδότησε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές στην καριέρα του Λιονέλ Μέσι.

Ο 39χρονος αρχηγός της «Αλμπισελέστε», ο οποίος είχε οδηγήσει τη χώρα του στην κατάκτηση του Μουντιάλ το 2022, ολοκλήρωσε το τουρνουά με δάκρυα στα μάτια, βλέποντας την Ισπανία να πανηγυρίζει την κατάκτηση του τροπαίου. Με το ασημένιο μετάλλιο περασμένο στον λαιμό του και τους συμπαίκτες του βυθισμένους στην απογοήτευση, ο Μέσι δεν κατάφερε να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση.

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Μετά τη λήξη του αγώνα, η εικόνα του να στέκεται δακρυσμένος μπροστά στους Αργεντινούς φιλάθλους έκανε τον γύρο του κόσμου.

Παρά την πικρία της ήττας, οι οπαδοί της Αργεντινής δεν σταμάτησαν να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του, αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά του στην εθνική ομάδα και προσπαθώντας να τον στηρίξουν σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του.

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Η ανταπόκριση του κόσμου αποτέλεσε μια συγκινητική ένδειξη σεβασμού προς τον άνθρωπο που για σχεδόν δύο δεκαετίες υπήρξε το πρόσωπο του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

Παρότι το μέλλον του στην εθνική ομάδα παραμένει αβέβαιο, η εικόνα του να αποχωρεί με δάκρυα προκάλεσε ερωτήματα για το αν αυτή ήταν η τελευταία του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε ηλικία 39 ετών, η παρουσία του σε ακόμη μία διοργάνωση σε τέσσερα χρόνια φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη, παρά την εντυπωσιακή του ικανότητα να προσαρμόζει το παιχνίδι του στις απαιτήσεις της ηλικίας.

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Αγωνιστικά, ο Μέσι δεν κατάφερε να επηρεάσει τον τελικό όπως είχε κάνει σε προηγούμενα παιχνίδια της διοργάνωσης. Η οργανωμένη άμυνα και η κυριαρχία της Ισπανίας στη μεσαία γραμμή περιόρισαν σημαντικά τη δράση του, ενώ οι συμπαίκτες του δεν μπόρεσαν να καλύψουν το κενό. Η Αργεντινή πραγματοποίησε μία από τις πιο αδύναμες εμφανίσεις της, χωρίς ούτε μία τελική προσπάθεια προς την εστία στα πρώτα 90 λεπτά και με εμφανή νευρικότητα, που οδήγησε σε πολλά σκληρά μαρκαρίσματα και αποβολή του Έντσο Φερνάντες.

Παρά την πικρή κατάληξη, η κληρονομιά του Λιονέλ Μέσι παραμένει αδιαμφισβήτητη.

Οι επιτυχίες του με την εθνική Αργεντινής, με κορυφαία την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022, τον έχουν ήδη καταστήσει έναν από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Τα δάκρυά του μετά τον τελικό δεν συμβόλιζαν μόνο την απογοήτευση της ήττας, αλλά και το τέλος μιας μοναδικής πορείας που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.