Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της δραστηριότητάς του και τυχόν περαιτέρω εμπλοκές.

Στη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση τρομοκρατικής δραστηριότητας και πιθανές διασυνδέσεις με άτομα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να κατάγεται από τη Λωρίδα της Γάζας και κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς, ενώ ερευνάται η εμπλοκή του σε εκπαίδευση και μετακινήσεις που σχετίζονται με την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο σχεδιασμού επίθεσης με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο.

Η επιχείρηση οργανώθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στενό συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας, με τις αρχές να εστιάζουν τόσο στις επαφές του συλληφθέντος όσο και σε πιθανές διεθνείς διασυνδέσεις του.

Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν κατ’ οίκον έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα, όπου κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικός υπολογιστής, αποθηκευτικά μέσα, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακός εξοπλισμός, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δραστηριότητάς του και των τυχόν συνεργών ή διασυνδέσεών του εντός και εκτός Ελλάδας.