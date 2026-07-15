Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η Google μετέτρεψε βιβλία που είχαν δοθεί για συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως το Google Books, το Google Play Books και το Google Scholar, σε υλικό εκπαίδευσης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Τρεις μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι και ένας γνωστός Αμερικανός συγγραφέας κατέθεσαν αγωγή κατά της Google, κατηγορώντας την εταιρεία ότι χρησιμοποίησε παράνομα εκατομμύρια βιβλία που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Gemini.

Η αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης από τους εκδοτικούς οίκους Hachette Book Group, Cengage Learning και Elsevier, καθώς και τον συγγραφέα μπεστ σέλερ Scott Turow.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η Google μετέτρεψε βιβλία που είχαν δοθεί για συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως το Google Books, το Google Play Books και το Google Scholar, σε υλικό εκπαίδευσης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εκδότες υποστηρίζουν ότι οι συμφωνίες για αυτές τις υπηρεσίες επέτρεπαν στη Google να εμφανίζει αποσπάσματα βιβλίων ή να διαθέτει ηλεκτρονικές εκδόσεις, αλλά όχι να αντιγράφει ολόκληρα έργα για την ανάπτυξη μοντέλων AI.

Στην αγωγή αναφέρεται ότι η Google «εγκατέλειψε το παλιό της σύνθημα "Μην κάνεις κακό"» και προχώρησε σε «μία από τις πιο εκτεταμένες παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων στην ιστορία». Οι εκδότες ισχυρίζονται ότι η εταιρεία δημιούργησε αντίγραφα βιβλίων χωρίς άδεια ή αμοιβή, παρά το γεγονός ότι είχε επίγνωση των νομικών κινδύνων.

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Σύμφωνα με τους ενάγοντες, η Google είχε επισημάνει εσωτερικά ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει «πιθανά πρόστιμα ύψους 10 δισ. έως 100 δισ. δολαρίων» για τη χρήση κειμένων που παρέχονται από εκδότες για το Google Play Books.

Το Gemini μπορεί να φτιάξει μυθιστόρημα σε 20 λεπτά, με κόστος 39 σεντς

Οι εκδότες υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες της Google βλάπτουν τους συγγραφείς και τον ευρύτερο εκδοτικό κλάδο, υποστηρίζοντας ότι το περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις βιβλίων.

Σημειώνεται, για παράδειγμα, ότι το Gemini μπορεί να δημιουργήσει «ένα μυθιστόρημα μυστηρίου 100 σελίδων με φόνους, που διαδραματίζεται σε μια ήσυχη παραθαλάσσια πόλη γεμάτη μυστικά, το οποίο αντικαθιστά ένα πρωτότυπο μυθιστόρημα μυστηρίου με πνευματικά δικαιώματα, με βάση το οποίο εκπαιδεύτηκε το Gemini» σε 20 λεπτά με κόστος 39 σεντς. «Κανένας εκδότης ή συγγραφέας δεν μπορεί να ανταγωνιστεί κάτι τέτοιο», τονίζεται.

Η υπόθεση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης νομικής μάχης ανάμεσα σε δημιουργούς περιεχομένου και εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Συγγραφείς και εκδότες έχουν καταθέσει αγωγές κατά της Google, της OpenAI, της Anthropic και της Meta, υποστηρίζοντας ότι τα έργα τους χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια για την εκπαίδευση μοντέλων AI.

Με πληροφορίες από Guardian