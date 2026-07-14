Η Άνια Τέιλορ-Τζόι συμμετέχει στη νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών παίζοντας ένα ξωτικό.

Η Άνια Τέιλορ-Τζόι μπορεί να ήταν πιστή θαυμάστρια του «Χάρι Πότερ» ως παιδί, αλλά τώρα, αλλά τώρα ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Μέση Γη και να μπει στο σύμπαν του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».



Πριν συνεχίσετε να διαβάζετε, υπενθυμίζουμε ότι η γνωστή ηθοποιός έχει ενταχθεί στο καστ της νέας, επερχόμενης ταινίας, «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» που σκηνοθετεί το ίδιο το Gollum... Άντι Σέρκις.



Χθες το βράδυ (13/07), η σταρ του Furiosa μίλησε στο Variety και παραδέχτηκε ότι δεν έχει διαβάσει τα εμβληματικά βιβλία του Τόλκιν, ωστόσο σκοπεύει να το κάνει σύντομα.



Όπως παραδέχτηκε, τα είχε μπερδέψει κάπως τα πράγματα μέσα στο μυαλό της (πάντως το δικό μας μόλις το έκαψε): «Ως παιδί, είχα μια λανθασμένη ιδέα ότι μπορούσες να είσαι μόνο φαν του 'Χάρι Πότερ' ή φαν του 'Άρχοντα των Δαχτυλιδιών'. Κανείς δεν μου το είπε αυτό, μόνη μου το σκέφτηκα. Ευτυχώς, κατά τη διάρκεια του COVID, παρακολούθησα όλες τις ταινίες του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, και αποδείχθηκε ότι μπορείς να αγαπάς και τα δύο, και πρέπει να το κάνεις».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για την αρχική της αντίδραση όταν επιλέχθηκε για τον ρόλο στο «The Hunt for Gollum». Θυμίζουμε ότι η 30χρονη ηθοποιός θα υποδυθεί ένα ξωτικό.



«Είναι τόσο διασκεδαστικό. Αν στην ταφόπλακά μου μπορεί να γράφει «φονικό ξωτικό», τότε νιώθω ότι έκανα καλή δουλειά σε αυτόν τον πλανήτη. Οπότε ναι, είμαι ενθουσιασμένη», ανέφερε.

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Τον Ιούνιο, η Warner Bros. επιβεβαίωσε ότι η Τέιλορ-Τζόι θα συμμετάσχει στο «The Hunt for Gollum» ως Seren, ένα ξωτικό που περιγράφεται σαν «μια έμπιστη και θανάσιμη πράκτορας του Βασιλιά Θράντουιλ».

Η Τέιλορ-Τζόι εντάσσεται σε ένα λαμπερό καστ νεοφερμένων ηθοποιών, στο οποίο περιλαμβάνονται: η Κέιτ Γουίνσλετ (ως Μάριγκολ), ο Τζέιμι Ντόρναν (ως Strider/νέος Άραγκορν) και ο Λίο Γούνταλ (ως Χάλβαρντ).

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Δεδομένου ότι η Seren της Τέιλορ-Τζόι είναι ένας εντελώς νέος χαρακτήρας, δεν έχει γίνει ακόμα ξεκάθαρο πώς θα ενταχθεί στην ιστορία. Ενδεχομένως να συνοδεύσει τον Άραγκορν στην αναζήτησή του για τον Gollum.

Ο Άντι Σέρκις στον ρόλο του Gollum, μαζί με τους Ίαν ΜακΚέλεν (ως Γκάνταλφ), τον Ελάιτζα Γουντ (ως Φρόντο) και τον Λι Πέις (ως Βασιλιά Θράντουιλ).