Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου ανεβαίνουν μαζί στις νυχτερινές πίστες της Αθήνας.

Οριστική θεωρείται πλέον η συνεργασία της Νατάσας Θεοδωρίδου με τη Δέσποινα Βανδή για τη επερχόμενη νυχτερινή σεζόν και τον χειμώνα 2026 – 2027.

Οι δύο γυναίκες θα εμφανίζονται από κοινού στο ΝΟΧ της Αθήνας στην Ιερά Οδό, ενώ είναι η πρώτη φορά κατά την οποία οι δύο καλλιτέχνιδες θα ενώσουν τις φωνές τους σε χειμερινό σχήμα.

Αν και έχει ανακοινωθεί η συνεργασία τους, δεν έχει γίνει η ημερομηνία έναρξης των εμφανίσεών τους μέχρι στιγμής.

Σε κάθε περίπτωση η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή ετοιμάζονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους πάνω στην πίστα.

Μάλιστα, οι δύο γυναίκες φαίνεται πως διατηρούν άψογες σχέσεις μεταξύ τους, με το χιούμορ να είναι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συγκεκριμένα, πριν από μερικές ώρες αναρτήθηκε ένα σύντομο βίντεο στα social media κατά το οποίο η Βανδή κάνει ερωτήσεις στην Θεοδωρίδου, παίρνοντας ωστόσο, κατ’ αποκλειστικότητα, αρνητικές απαντήσεις.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου εμφανίζεται με ακουστικά και δέχεται ερωτήσεις από την Δέσποινα Βανδή, δίνοντας την απάντηση «Όχι» σε όλες.

«Συγγνώμη, ακούς τι λέω τόση ώρα;», αποκρίνεται προς το τέλος του βίντεο η Βανδή, με τη Θεοδωρίδου να απαντά:

«Ναι καλέ, δεν έχει ξεκινήσει η μουσική ακόμα», μία απάντηση εμφανώς χιουμοριστική που προκάλεσε το γέλιο των δύο ερμηνευτών, κάνοντας το βίντεο πολύ γρήγορα viral.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djy6wkodurux?integrationId=40599y14juihe6ly}